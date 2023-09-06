ياسين بونو يكشف سبب فشل انتقاله إلى ريال مدريد

كشف المغربي ياسين بونو، حارس مرمى منتخب المغرب، ونادي الهلال السعودي، عن سبب فشل انتقاله لريال مدريد الإسباني هذا الصيف.

وقال "بونو" في تصريحات صحفية: "شعرت بأن الوقت قد حان لمغادرة إشبيلية، لقد قدمت كل شيء لهذا النادي وفي داخلي لم تعد لدي نفس الطاقة، لذلك قررت الرحيل وخوض تجربة أخرى".

وأضاف: "سوف أعود لإشبيلية لأقول وداعًا لهم، إنه النادي الذي عشت فيه أفضل مسيرتي منذ أن كنت في أوروبا".

وعن سبب فشل انتقاله للريال: "كُنت خيار ريال مدريد الأول لكن بطولة كأس إفريقيا أثرت على ذلك كثيرًا".

وذهب الريال لضم الإسباني كيبا قادمًا من تشيلسي بعدما تأكد بغياب بونو عن صفوفه في كأس الأمم في يناير المقبل.

وأعلن نادي الهلال السعودي، عن تعاقده مع الحارس المغربي ياسين بونو قادمًا من إشبيلية الإسباني لمدة 3 مواسم هذا الصيف.

وقدم "بونو" مستويات مميزة مع فريق إشبيلية خلال الموسم الماضي، بعد أن قاده للتتويج ببطولة الدوري الأوروبي.

كما قاد منتخب المغرب لاحتلال المركز الرابع في بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وقدم "بونو" مستويات مميزة مع فريق إشبيلية خلال الموسم الماضي، بعد أن قاده للتتويج ببطولة الدوري الأوروبي.