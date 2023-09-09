السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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خطوات التسجيل في بوابة مصر الرقمية التموين وأهم الخدمات المتاحة

بوابة مصر الرقمية
بوابة مصر الرقمية

يسعى الكثير من المواطنين بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية في معرفة خطوات التسجيل في بوابة مصر الرقمية التموين وأهم الخدمات المتاحة.

وتزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل المواطنين بمحافظات مصر لمعرفة خطوات التسجيل في بوابة مصر الرقمية التموين وأهم الخدمات المتاحة، من خلال الدخول بشكل إلكتروني وتسجيل البيانات الصحيحة للمستعلم.

وتزامناً مع اهتمام الكثير من المواطنين الراغبين في استخدام خدمات التموين الإلكترونية والمتاحة في موقع بوابة مصر الرقمية، يرصد موقع “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها مؤخراً بشكل مكثف وإليكم تفاصيل كل ما يخص خطوات التسجيل في بوابة مصر الرقمية التموين وأهم الخدمات المتاحة والمقدمة عبر الموقع الإلكتروني.

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في 10 خطوات.. قم بتسجيل حساب على بوابة مصر الرقمية

خطوات التسجيل في بوابة مصر الرقمية التموين وأهم الخدمات المتاحة

يبحث الكثير من المواطنين عن خطوات التسجيل في بوابة مصر الرقمية التموين وأهم الخدمات المتاحة، وتوفيراً لوقت المواطن يستعرض لكم “الدستور” في السطور التالية خطوات التسجيل في بوابة مصر الرقمية التموين:

1 - في البداية يقوم المستعلم بالدخول اولاً عبر بوابة مصر الرقمية التموين الإلكترونية حتى يتمكن من تسجيل البيانات، وذلك من خلال هذا اللينك: “ أضغط هنا ”.

2 - ثم يقوم المستعلم بإدخال كافة البيانات المطلوبة والخاصه به والتي تتمثل في الرقم القومي، ورقم المصنع المدون أسفل الصورة الشخصية بالبطاقة، والاسم الأول للأم فقط ويكون مكتوب باللغة العربية، وغيرها من كافة البيانات الأساسية» عقب تسجيل البيانات المطلوبة.

3 - ثم تقوم بإدخال رقم التليفون المحمول، وإذ يجري إرسال الكود للتفعيل لرقم الهاتف المسجل، وقم بإدخاله والانتقال للتالي.

4 - ثم يقوم المستعلم بإدخال كلمة السر، وسيجب ألا تقل عن عدد 8 حروف وأرقام باللغة الإنجليزية بدون مسافات، منها حرف كبير وآخر حروف صغيرة وأرقام أو رموز، كما سيطلب منك تسجيل للبريد الإلكتروني الخاص بك.

5 - وفي الخطوة الأخيرة سيتاح لك تسجيل الدخول للاستفادة من خلال الخدمات الإلكترونية التي ستقدمها البوابة.

أهم الخدمات المتاحة على بوابة مصر الرقمية التموين

أطلقت وزارة التموين 6 خدمات خاصة ببطاقات التموين من خلال بوابة مصر الرقمية، يتاح للمواطنين استخدامها بشكل إلكتروني من خلال أي وقت، وتتمثل هذه الخدمات في:

1 - نقل البطاقة التموينية من محافظة لمحافظة أخرى.
2 - الاستعلام عن بطاقة التموين.
3 - تفعيل بطاقة التموين.
4 - ضم أفراد الأسرة.
5 - كذلك إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين.
6 - الفصل الاجتماعي.

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