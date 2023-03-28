متاح|رابط التسجيل في بوابة مصر الرقمية للتموين 2023

مع أول أيام شهر رمضان سعى الكثير من المواطنين لمعرفة خطوات ورابط التسجيل في بوابة مصر الرقمية للتموين 2023، وتتيح البوابة الكثير من الخدمات الخاصة ببطاقة التموين إلكترونيًا من خلال الموقع الحكومي، ولكي تتمكن من استخدمها لابد من التسجيل للدخول كمستخدم لكي يمكن الاطلاع على كافة بيانات بطاقة التموين، والتعامل في جميع الخدمات بدون الحاجة للذهاب لمكاتب التموين.

رابط التسجيل في بوابة مصر الرقمية للتموين

وتنشر “الدستور” بهذه السطور رابط التسجيل من خلال بوابة مصر الرقمية للتموين لعام 2023 وخطوات التسجيل، وقائمة كاملة بالخدمات المتاحة حاليًا قي الموقع الحكومي.

وللراغبين في الاستخدام لخدمات التموين الإلكترونية والمتاحة في موقع بوابة مصر الرقمية، والدخول على الموقع الإلكتروني من خلال هنا.



خطوات التسجيل في بوابة مصر الرقمية للتموين 2023

ويتاح تسجيل مستخدم جديد ببوابة مصر الرقمية للحصول على كافة الخدمات التي ستقدمها وزارة التموين بشكل مجاني عبر الآتي:

- يتم بعدها الإدخال لكافة البيانات المطلوبة التي ستتمثل في الرقم القومي، ورقم المصنع المدون أسفل الصورة الشخصية بالبطاقة، والاسم الأول للأم فقط ويكون مكتوب باللغة العربية، وغيرها من كافة البيانات الأساسية» عقب تسجيل البيانات المطلوبة.

وتظهر صفحة تبويب جديدة، وتطلب إدخال رقم التليفون المحمول، وإذ يجري إرسال الكود للتفعيل لرقم الهاتف المسجل، وقم بإدخاله والانتقال للتالي.

وإعادة تعيين كلمة السر، وسيجب ألا تقل عن عدد 8 حروف وأرقام باللغة الإنجليزية بدون مسافات، منها حرف كبير وآخر حروف صغيرة وأرقام أو رموز، كما سيطلب منك تسجيل للبريد الإلكتروني الخاص بك واضغط كالتالي.

- ثم تأكيد التسجيل، ويتاح تسجيل الدخول للاستفادة من خلال الخدمات الإلكترونية التي ستقدمها البوابة.

خدمات التموين المتاحة عبر بوابة مصر الرقمية

وتتيح وزارة التموين المصرية 6 خدمات خاصة ببطاقات التموين من خلال بوابة مصر الرقمية، يتاح للمواطنين استخدامها بشكل إلكتروني من خلال أي وقت، وستتمثل هذه الخدمات في: