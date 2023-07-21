في 10 خطوات.. قم بتسجيل حساب على بوابة مصر الرقمية

يتساءل الكثير من الناس عن كيفية التسجيل في بوابة مصر الرقمية، التي أتاحت بها الحكومة المصرية العديد من الخدمات الحكومية عبر شبكة الإنترنت.

وبوابة مصر الرقمية هي عبارة عن موقع إلكتروني أتاحته الحكومة المصرية منذ 3 أعوام ويمكن من خلاله إنجاز العديد من الخدمات الحكومية المتعلقة بوزارة التموين، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي والخدمات المرورية، وقطاع التأمينات، والسلك القضائي، والتقديم للمدارس بجميع مراحلها، وخدمات وزارة الصحة والسكان وخدمات السجل المدني وغيرها من الخدمات الحكومية الأخرى.

التسجيل في بوابة مصر الرقمية



ويجب للحصول على أي خدمة من هذه الخدمات، ويجب القيام أولًا بإعداد حساب شخصي على بوابة مصر الرقمية، باستخدام الرقم القومي ورقم التليفون المحمول.

وفي هذا السياق يستعرض الدستور من خلال السطور التالية كيفية القيام باعداد وتسجيل وإنشاء حساب جديد على منصة مصر الرقمية للتمتع بجميع الخدمات الحكومية عن طريق الأونلاين.

1- القيام بالدخول على موقع مصر الرقمية على شبكة الإنترنت عن طريق اللينك التالي https://digital.gov.eg.

2- ثم الضغط على خانة اختيار إنشاء حساب جديد.

3- ثم الضغط على خانة سجل بيانات الرقم القومي ورقم المصنع المدون أسفل الصورة الشخصية بالبطاقة واسم الأم الأول.

4 - ثم الضغط على خانة كلمة التالي.

5- ثم الضغط على خانة تسجيل رقم الهاتف المحمول المسجل باسم الشخص ورقمه القومي لدى إحدى شركات اتصالات المحمول.

6- سوف يتم إرسال رسالة تفعيل الحساب على رقم الهاتف الذي قمت بتسجيله.

7- ثم قم بادخال كود التفعيل المكون من 6 أرقام بالرسالة الموجودة على الهاتف المحمول والتي تم إرسالها لك.

8- قم بتسجيل كلمة المرور الخاصة بك والتي يجب ألا تقل عن 8 حروف وأرقام باللغة الإنجليزية بدون مسافات بينهم، تكون تحتوي على حرف كبير وحرف صغير وأرقام ورموز.

9- ثم قم بتسجيل البريد الإلكتروني الخاص بك واضغط على خانة إتمام التسجيل.

10 - بعد إتمام كل الخطوات سوف تظهر لك رسالة لقد تم انشاء حسابك بنجاح، أهلًا بك على بوابة مصر الرقمية.