الأحد 29 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خطوات التسجيل في بوابة مصر الرقمية 2023 خدمات التموين

مصر الرقمية
مصر الرقمية

خطوات التسجيل في بوابة مصر الرقمية 2023 خدمات التموين، من أكثر الموضوعات بحثاً على محرك البحث العالمي جوجل، حيث يتساءل آلاف المواطنين عن كيفية التسجيل عبر بوابة مصر الرقمية للاستفادة من خدماتها وخاصة التموين، فضلًا عن الأحوال المدنية أو الشهر العقاري أو الإسكان الاجتماعي وغيرها، لذا يسعى قطاع كبير من المواطنين في مختلف المحافظات لمعرفة خطوات التسجيل في البوابة.

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بوابة مصر الرقمية 2023

وفي السطور الآتية يقدم موقع «الدستور» استمرارًا للخدمات المختلفة التي يقدمها لقرائه، خطوات التسجيل في بوابة مصر الرقمية 2023، وذلك على النحو التالي:

رابط بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد

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رابط منصة مصر الرقمية والخدمات التموينية عبر البوابة

خطوات التسجيل في بوابة مصر الرقمية 2023

أولا: الدخول على بوابة مصر الرقمية.

ثانياً: اختيار خانة تسجيل الدخول أعلى الشاشة

ثالثاً:  إنشاء حساب جديد من خلال الضغط على الخانة المخصصة لذلك، ثم إدخال الرقم القومي ورقم المصنع المتوافر أسفل البطاقة الشخصية واسم الوالدة.

رابعاً: إدخال رقم الهاتف المحمول، حيث يتم إرسال رسالة تفعيل الحساب على رقم الهاتف وبعدها يصل كود التفعيل.

بعد ذلك تأتي خطوة تسجيل كلمة المرور الخاصة بك، ويتم تسجيل البريد الإلكتروني، وبعدها يتم الدخول على صفحة التسجيل مرة أخرى، وإدخال رقم الهاتف وكلمة المرور الخاصة بك.

أخيرًا :تتم إجراءات التسجيل في بوابة مصر الرقمية والاستفادة من الخدمات المتاحة بها.

خدمات بوابة مصر الرقمية 2023

وتشمل خدمات الأحوال المدنية المتاحة على البوابة، استخراج بدل تالف لبطاقة الرقم القومي، إصدار شهادة ميلاد مميكنة أو شهادة وفاة مميكنة، إصدار قسيمة زواج أو قسيمة طلاق، وإصدار شهادة ميلاد مميكنة لأول مرة.

تقدم بوابة مصر الرقمية 2023، خدمات الشهر العقاري التي تشمل استخراج صورة من عقد مشهر أو من منشور مالي واستخراج شهادة تصرفات عقارية واستخراج صورة من منشور فني واستخراج صورة من كتاب دوري، وغيرها من الخدمات المختلفة للجمهور.

خدمات بوابة مصر الرقمية 2023 للتموين 

كما تشمل خدمات التموين، تفعيل البطاقة وإصدار بدل تالف أو بطاقة تموين جديدة، الاستعلام عن الصرف إلى جانب ضم أفراد الأسرة، وإضافة صرف تموين لمستحقي الخبز.

ويشمل الموقع أيضًا، خدمات الشهر العقاري التي تشمل استخراج صورة من عقد مشهر أو من منشور مالي واستخراج شهادة تصرفات عقارية واستخراج صورة من منشور فني واستخراج صورة من كتاب دوري، وغيرها من الخدمات المختلفة للجمهور.

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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