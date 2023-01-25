رابط منصة مصر الرقمية والخدمات التموينية عبر البوابة

يهتم ملايين المواطنين بالبحث عن بوابة مصر الرقمية مما يجعلها تتصدر محركات البحث عبر «جوجل»، وذلك عقب إصدار وزير التموين على المصليحي، توجيها وزاريا لضبط قواعد صرف السلع التموينية على بطاقة الدعم وعمليات صرف السلع للمواطنين بعد الزيادة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي للأسر الأولى بالرعاية، كذلك بعد التوجيه بالسماح بإضافة المواليد على بطاقة الأسرة.

رابط بوابة مصر الرقيمة

وهناك الكثير من الخدمات الخاصة بالتموين التي تقدمها بوابة مصر الرقمية 2022، عبر الرابط التالي (من هنا)

الخدمات التموينية عبر بوابة مصر الرقمية

تفعيل بطاقة التموين

إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين

إصدار بطاقة تموين جديدة

نقل من محافظة إلى أخرى

فصل اجتماعي

ضم أفراد جديدة للأسرة

الاستعلام عن صرف

إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيًا

إضافة صرف تموين لمستحقي خبز فقط

إضافة الزوجة غير المقيدة تموينياً

خطوات بوابة مصر الرقمية

خطوات التسجيل في بوابة مصر الرقمية

فور دخولك لموقع بوابة مصر الرقمية، يتيح الموقع أكثر من خدمة عليك اختيار خدمة التموين ويمكن الدخول عليها من هنـــــــــــا

فور اختيار خدمة التموين سيتيح الموقع الخدمات السابقة التي عليك اختيار الخدمة التي ترغب في تنفيذها.

يجب الانتباه أن هناك بعض الخدمات غير المفعلة والبعض الآخر مفعل.

في حالة أن خدمتك مفعلة يتطلب منك إدخال رقم الهاتف ورقم بطاقة التموين أو رقم بطاقة الرقم القومي.

خدمات مصر الرقمية

تقدم المنصة أكثر من 135 خدمة حكومية حتى الآن.

يمكن الحصول على خدماتها، من خلال عمل حساب على موقع منصة مصر الرقمية أو تحميل تطبيق الخدمات الرقمية على الهواتف.

يشترط لتسجيل الدخول إلى منصة مصر الرقمية استخدام رقمك القومي ورقم المحمول.

أهمية منصة بوابة مصر الرقمية

تقدم المنصة خدماتها في كافة القطاعات التي يحتاجها المواطن، منها الأحوال المدنية والتموين والشهر وغيرها من خلال إنشاء حساب على مصر الرقمية مجاني، وكذلك بعض الخدمات الأخرى.

يمكنك معرفة رسوم أي خدمة غير مجانية عن طريق الضغط على «الشروط والأحكام» الموجودة في بداية كل خدمة، علمًا بأن الرسوم قد تختلف من خدمة إلى أخرى.

تقوم وزارة الإتصالات بالتعاون مع الجهات المختصة بالخدمات، لتطوير وتشغيل منصة مصر الرقمية، تحت إشراف الرقابة الإدارية.

تقدم منصة مصر الرقمية الخدمات باللغتين العربية والإنجليزية، ولكن اللغة العربية هي المتاحة فقط الآن.

ومن المرتقب أن تتم إتاحة تسديد كافة الفواتير والغرامات والمستحقات خلال الفترة القادمة ولكن حالياً يمكنك تسديد التالى: غرامات الرخص.