الأحد 15 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

خدمات بوابة مصر الرقمية 2023 الإلكترونية

بوابة مصر الرقمية
بوابة مصر الرقمية

"بوابة مصر الرقمية"، موقع وتطبيق هاتفى لتسهيل الوصول للخدمات الحكومية على المواطنين، يستطيع من خلاله العديد من الأشخاص الاستفادة بمختلف الخدمات عن طريق تلك البوابة.

وتقدم بوابة مصر الرقمية العديد من الخدمات دون أي رسوم، حيث تكون مجانية، ويمكن التعرف على التفاصيل لبعض الخدمات عن طريق الضغط على "الشروط والأحكام" الموجودة فى بداية كل خدمة، علماً بأن الرسوم قد تختلف من خدمة إلى أخرى.

ويبحث العديد من المواطنين عن الخدمات المختلفة التي تقدمها بوابة مصر الرقمية 2023 بمحرك "جوجل" الشهير، ما تقدمه لكم "الدستور" من خلال هذه السطور:

خدمات بوابة مصر الرقمية 2023

يتاح للمواطنين العديد من الخدمات التي تقدمها بوابة مصر الرقمية التي يبلغ عددها 151 خدمة، وكل من تلك الخدمات يمكن اتباع خطواتها بكل سهولة عقب تسجيل الدخول على بوابة مصر الرقمية، وأبرز تلك الخدمات هي:

-إصدار بطاقة تموين جديدة.

-إصدار بدل فاقد أو تالف بطاقة التموين.

-إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا.

 -إضافة الزوجة المحرومة للتموين.

-إضافة تموين لمستحقي خبز.

-نقل بطاقة التموين من محافظة إلى محافظة أخرى.

-فصل اجتماعي.

-ضم أفراد الأسرة.

 -تفعيل بطاقات التموين.

 -الاستعلام عن حالة الصرف.

-الشهر العقاري.

-السجل التجاري.

-الأحوال المدنية.

وقدمت الدولة ووزارة التموين أيضًا لينك الدخول عبر الموقع الإلكتروني، من خلال الضغط على هذا الرابــط .

بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد عبر البطاقة التموينية

تسجيل دخول بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد

 

يذكر أن بوابة مصر الرقمية لها العديد من المميزات التي تقدمها الدولة لميكنة الخدمات الحكومية، حيث تتوافر الإرادة السياسية من أجل تقديم الخدمات بسهولة ويسر للمواطنين.

 

بوابة مصر الرقمية وتقدم بوابة مصر الرقمية خدمات بوابة مصر الرقمية 2023 إصدار بطاقة تموين بدل فاقد مستحقي خبز فصل اجتماعى

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

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