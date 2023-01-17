الثلاثاء 17 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خطوات إضافة المواليد لبطاقة التموين على بوابة مصر الرقمية

بطاقة التموين
بطاقة التموين

يبحث الملايين من أصحاب البطاقات البتموينية عن خطوات إضافة المواليد لبطاقة التموين على بوابة مصر الرقمية وفقًا لتصريحات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك ضمن خطة الحكومة لدعم الأسر الأكثر احتياجا في ظل غلاء أسعار السلع الأساسية في الأسواق المحلية بسبب الازمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

خطوات إضافة المواليد لبطاقة التموين على بوابة مصر الرقمية

بخطوات إلكترونية بسيطة عبر الشبكة العنكبوتية يمكن إضافة الأفراد الجدد حيث فعلت وزارة التموين والتجارة الداخلية البوابة الرقمية لاستقبال طلبات أصحاب بطاقات التموين، وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر البوابة الرقمية من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار خدمات التموين من الأيقونات الرئيسية للموقع.
  • كتابة بيانات صاحب البطاقة التموينية بالتفصيل.
  • إدخال رقم بطاقة التموين المراد إضافة الأطفال عليها.
  • تحديد مكتب التموين التابع له البطاقة.
  • إدخال بيانات الأطفال المراد إضافتهم على البطاقة التموينية بالتفصيل.
  • تحميل الأوراق اللازمة للإضافة.
  • الضغط على كلمة حفظ الطلب.

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شروط إضافة أفراد جدد للبطاقة التموينية 

يمكن لأصحاب البطاقات التموينية الراغبين في إضافة ذويهم إلى البطاقات للحصول على حصصهم التي تخصصها لهم الدولة من السلع التموينية و نقاط الخبز لكل فرد مقيد في منظومة الدعم الإلكتروني، وذلك من خلال الخطوات السابق ذكرها حيث يجب أن تتوافر الشروط التالية لاستكمال خطوات الإضافة :-

1 - أن يكون الحد الأقصى 4 أفراد للبطاقة التموينية ( زوج، زوجة، 2 أبناء).

2 - يمكن إضافة 3 أفراد للبطاقة المكونة من فردين بشرط أن يكون صاحب البطاقة من الأسر الأولى بالرعاية من واقع سجلات وزارة التضامن الاجتماعي.

ويتم تحميل كافة الأوراق التي تثبت صحة المعلومات التي تم إدخالها عبر الموقع المخصص للإضافة للتأكد منها قبل الموافقة النهائية.

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الفئات المسموح لهم إضافة أفراد جدد للبطاقة التموينية 

خطوات إضافة المواليد لبطاقة التموين على بوابة مصر الرقمية محل بحث عبر المنصات الإلكترونية حيث يتم حاليا إضافة الفئات التالية:

  • أبناء مستحقي معاش تكافل وكرامة في مبادرة حياة كريمة.
  • أبناء حاملي بطاقة الخدمات المتكاملة.
  • أبناء مستحقي معاش التضامن الاجتماعي.
  • أبناء الشهداء وفقا للسجلات الرسمية.
  • أبناء الأسر البديلة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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