شعبة المخابز: الرغيف سيكون بأقل من 90 قرشا بكروت غير حاملى بطاقة التموين

أكد عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه سيتم توفير الخبز للمواطنين الذين لا يحلمون بطاقات تموينية بالمخابز الحكومية.



وأضاف عبد الله غراب خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم الانتهاء من تخصيص «كروت صرف خبز» وسيتم توفيرها بمكاتب البريد، لكي يتمكن الأشخاص الذين لا يحملون بطاقات تموينية من شراء الخبز الحر من المخابز الحكومية، مؤكدًا أن وزن رغيف الخبز في المنظومة الجديدة يصل لـ90 جرام، بنفس مواصفات الخبز المدعم ولا يوجد أي تغير فيه.



وتابع: “كروت صرف الخبز لن تكون بأسعار مرتفعة، وستكون وفقا لقدرة المواطن، حيث يمكن للمواطن شراء الكارت وشحنه بأي قيمة مالية، وسيكون سعر رغيف الخبز في هذه الكروت أقل من 90 قرشا، وهناك نظام عمل لهذه الكروت يخضع لمنظومة معينة”.