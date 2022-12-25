تفاصيل توفير الدعم الاستثنائى على بطاقات التموين للشهر الرابع

كشف محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، تفاصيل صرف الدفعة الرابعة من الدعم الاستثنائي على بطاقات التموين، قائلًا: "إنها ليست الدفعة الرابعة، لكنها الشهر الرابع، حيث كانت المرحلة كلها منذ شهر 9 حتى شهر 2".

وأضاف محمد سعد الله، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة”، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر تعليماته بأن تمتد حتى 30 يونية، لافتاً إلى أنه على الشهر الرابع على التوالي تنجح وزارة التموين ممثلة في المديريات والشركات التابعة للشركة القابضة في توفير جميع احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.

وأوضح محمد سعد الله، أن الدعم الاستثنائي المقرر صرفة لبعض الأسر على البطاقة التموينية، يكلف الدولة ما يقرب المليار جنيه شهريًا، زيادة على الدعم الذي يصرف بشكل طبيعي على البطاقة التموينية.

وأشار إلى أن نسبة 35% من إجمالي بطاقات التموينية تحصل على الدعم الإستثنائي، وهو الدعم الإضافي بمعدل 100 جنيه للبطاقة التي تحمل أسرة واحدة، و200 للبطاقة التي تحمل أسرتين و300 للأكثر من ثلاثة أسر.