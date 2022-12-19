الإثنين 19 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الفئات المستحقة لإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2022 عبر بوابة مصر الرقمية

بطاقة التموين
بطاقة التموين

أعلن الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تفعيل خدمة إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2022 عبر بوابة مصر الرقمية والمكاتب التابعة للوزارة في جميع المحافظات، للفئات الأولى بالرعاية وأبناء الشهداء، لمدة 21 يوما، خلال الفترة من 8 إلى 31 ديسمبر الجاري.

 

الفئات المستحقة لإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية،  الفئات المستحقة لإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين خلال الفترةالحالية، وهم:-

  • مستحقو معاش تكافل و كرامة.
  • حاملو كارت الخدمات المتكاملة.
  • مستحقو معاش التضامن الاجتماعي.
  • أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة.

وذلك مع الأخذ في الاعتبار أن لا يقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم عن أربع سنوات.

رابط بوابة مصر الرقمية لخدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية

التموين: تحديد مدى سعرى لـ15 سلعة أساسية

قرار جديد من «التموين» بشأن تداول وتخزين الأرز الشعير

شرطة التموين تضبط 47 طن سلع محجوبة عن السوق

رابط مصر الرقمية لإضافة المواليد على بطاقة التموين

ويستعرض "الدستور" خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2022 عبر موقع بوابة مصر الرقمية عبر السطور التالية:-

  1. البدء بـ الدخول إلى رابط موقع بوابة مصر الرقمية من هنا.
  2. الضغط على سجل حساب جديد، على بوابة مصر الرقمية.
  3. ثم تأتى خطوة كتابة وتسجيل الرقم القومي لصاحب بطاقة التموين.
  4. يليها خطوة، كتابة اسم الوالدة في (الاسم الأول).
  5. اضغط على خدمات التموين واختيار ما يحتاج إليه.
  6. اختيار إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين تموينيا على البطاقة وبعدها يتم بدء الخدمة في إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين.
  7. كتابة اسم الابن أو الابنة الذي تريد إضافته رباعيًا.
  8. إدخال الرقم القومي وهو الرقم الخاص بالابن أو الابنة.
  9. كتابة صلة القرابة (ابن) أو(ابنة)، واختيار الصفة (ضم أبناء).
  10. الضغط على كلمة (إضافة).                                                                                                                        أوراق تقديم إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

وتتمثل الأرواق المطلوبة للتقديم في ما يلي:

  • اسم صاحب البطاقة.
  • الرقم القومي.
  • رقم البطاقة التموينية.
  • عدد أفراد البطاقة.
  • الافراد المراد اضافتهم و ارقمهم القومية.
مصر الرقمية إضافة المواليد الجدد إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين بطاقة التموين مصر الرقمية لإضافة المواليد على بطاقة التموين خدمة إضافة المواليد

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث هام فى بداية العام

الأكثر قراءة

اعترافات قاتلة أمها فى بورسعيد: «لست عذراء»

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة bein sport| موعد مباراة المغرب وكرواتيا

بريطانيا تدفع بـ1200 عسكرى بدلا من المسعفين وعناصر شرطة الحدود المضربين

هل من الوارد أن ينخفض سعر الدولار؟.. خبير اقتصادى يجيب

«نيويورك بوست»: بايدن يهين أمة بأكملها

عمر المتهم و«وصلة هزار بالتحقيقات».. مصدر يكشف مفاجآت بقضية مقتل سيدة بورسعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

المرتحل فى الألم

رشا عبدالمنعم

عرض «جوّه الصندوق» عمل للطفل «برّه الصندوق»

محمد العسيري

تعويذة الكتاب الدورى

د. منى حلمى

لا تدعو الفن "ملطشة" للمزاج الإخوانى السلفى

بسنت حسن

«ريمينى».. ملحمة إنسانية متكاملة تتوج عروض البانوراما الأوروبية

جمال-أسعد

توهم النصر والانتصار هزيمة

لواء. محسن الفحام

الاحتكار.. بين الشريعة والقانون

لواء.حمدى البطران

مكتباتنا العامة

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس التركى يهنئ اليهود بعيد «الحانوكا»: أنتم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا

واشنطن تعتقل إسرائيليًا لتهريبه أجهزة عسكرية وتكنولوجية حساسة إلى روسيا

الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو