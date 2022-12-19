الفئات المستحقة لإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2022 عبر بوابة مصر الرقمية

أعلن الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تفعيل خدمة إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2022 عبر بوابة مصر الرقمية والمكاتب التابعة للوزارة في جميع المحافظات، للفئات الأولى بالرعاية وأبناء الشهداء، لمدة 21 يوما، خلال الفترة من 8 إلى 31 ديسمبر الجاري.

الفئات المستحقة لإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الفئات المستحقة لإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين خلال الفترةالحالية، وهم:-

مستحقو معاش تكافل و كرامة.

حاملو كارت الخدمات المتكاملة.

مستحقو معاش التضامن الاجتماعي.

أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة.

وذلك مع الأخذ في الاعتبار أن لا يقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم عن أربع سنوات.

رابط مصر الرقمية لإضافة المواليد على بطاقة التموين

ويستعرض "الدستور" خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2022 عبر موقع بوابة مصر الرقمية عبر السطور التالية:-

البدء بـ الدخول إلى رابط موقع بوابة مصر الرقمية من هنا. الضغط على سجل حساب جديد، على بوابة مصر الرقمية. ثم تأتى خطوة كتابة وتسجيل الرقم القومي لصاحب بطاقة التموين. يليها خطوة، كتابة اسم الوالدة في (الاسم الأول). اضغط على خدمات التموين واختيار ما يحتاج إليه. اختيار إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين تموينيا على البطاقة وبعدها يتم بدء الخدمة في إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين. كتابة اسم الابن أو الابنة الذي تريد إضافته رباعيًا. إدخال الرقم القومي وهو الرقم الخاص بالابن أو الابنة. كتابة صلة القرابة (ابن) أو(ابنة)، واختيار الصفة (ضم أبناء). الضغط على كلمة (إضافة). أوراق تقديم إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

وتتمثل الأرواق المطلوبة للتقديم في ما يلي: