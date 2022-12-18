الأحد 18 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

شرطة التموين تضبط 47 طن سلع محجوبة عن السوق

شرطة التموين
شرطة التموين

شنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم، حملات لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي.

وأسفرت خلال 24 ساعة من ضبط 689 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 752 طن مواد غذائية وغير غذائية.

وفى مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة، تم ضبط قرابة 47 طنا، وفى مجال حجب الأرز الشعير والأبيض تم ضبط أكثر من 634 طنا.

وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة 71 طنا، وفى مجال قضايا المخابز تم ضبط 917 قضية من بينها 243 قضية "خبز ناقص الوزن" و272 قضية خبز غير مطابق للمواصفات.

السوق سلع محجوبة شرطة التموين ضبط

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