رابط بوابة مصر الرقمية لخدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية

مع اتجاه الدولة للرقمنة تتيح بوابة مصر الرقمية العديد من الخدمات للمواطنين أهمها خدمات وزارة التموين التي يحتاج لها 64 مليون مواطن يملكون 23 مليون بطاقة تموين، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط الموقع الرسمي لوزارة التموين بوابة مصر الرقمية .

خدمات وزارة التموين الإلكترونية

تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية خدماتها كافة من خلال بوابة مصر الرقمية ومنها:

تفعيل بطاقة تموين.

إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة تموين.

إصدار بطاقة تموين جديدة.

نقل من محافظة إلى أخرى.

فصل نفسي.

ضم أفراد أسرتى.

الاستعلام عن صرف.

إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا.

إضافة صرف تموين لمستحقي الخبز فقط.

إضافة الزوجة الغير مقيدة تموينيا.

إيقاف نفسى من على بطاقة تموينية.

إيقاف بطاقة تموينية.

إيقاف أفراد من على بطاقة تموينية.

رابط بوابة مصر الرقمية

ويستطيع المواطن الدخول على بوابة مصر الرقمية عن طريق الرابط الرسمي لها من هنا.

اضغط على أيقونة تحقق من الرقم القومى وبعدها اكتب الرقم القومى

المكون من ١٤ رقم، ورقم المصنع، واسم الوالدة – الأم - ، ثم اضغط تحقق من الرقم القومي ثم اكتب رقم الهاتف ثم انشأ كلمة مرور، ثم عد للصفحة الرئيسية ل بوابة مصر الرقمية واضغط على تسجيل الدخول واكتب الاسم وكلمة المرور لتستطيع الدخول لجميع الخدمات التي توفرها بوابة مصر الرقمية.

خدمات بوابة مصر الرقمية

وتتيح بوابة مصر الرقمية العديد من الخدمات للمواطنين منها :

عدالة مصر الرقمية : خدمات متعلقة بالنواحي الجنائية والمدنية والاقتصادية والإدارية.

المرافق: خدمات متعلقة بالسكن كالكهرباء والمياة والغاز والصرف الصحى.

التعليم و الجامعات: خدمات متعلقة بالتعليم العالى والجامعات وخدمات التنسيق والتعليم الإلكتروني وغيره.

الحماية الاجتماعية : خدمات متعلقة بالدعم الإجتماعى كالبرامج الإجتماعية والعلاج على نفقة الدولة والتمويل العقارى وغيرها.

الملكيات : خدمات متعلقة بالشهر العقارى والسجل العيني الزراعي والحضري.

الخدمات المدنية: خدمات متعلقة بالأحوال الشخصية والأحوال المدنية والتوثيق والمرور.

الشركات والمنشآت: خدمات متعلقة بالشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتأمينات الإجتماعية.

الصحة الرقمية: خدمات متعلقة بالرعاية الصحية من الإسعاف إلى العلاج.

السفر و الانتقال: خدمات متعلقة بالسفر الداخلى والخارجى.