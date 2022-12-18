موقع إضافة المواليد فى بطاقة التموين عن طريق النت 2022

موقع إضافة المواليد في بطاقة التموين عن طريق النت 2022 هو السؤال الأكثر بحثًا على مواقع الإنترنت، ويأتي اهتمام الكثير من المواطنين بعد أن أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي فتح باب التقديم للمواليد في البطاقة التموينية.



تسجيل المواليد في بطاقة التموين عن طريق النت 2022

من خلال الخطوات التالية، يوضح لكم موقع «الدستور» كيفية تسجيل المواليد والفئات المتاح لها التسجيل والشروط الأساسية لهذا التسجيل من أجل إضافة الأبناء.

من خلال خدمات وزارة التموين المتاحة على بوابة مصر الرقمية يمكن تسجيل المواليد الجدد بالدخول على هذا الرابط واتباع الخطوات التالية:

https://digital.gov.eg/

- يتم اختيار خدمة التموين.

- اختيار خانة إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيًا.

- تسجيل الدخول برقم الهاتف وكلمة السر.

- كتابة اسم الابن أو الابنة المراد إضافته، ويجب أن يكون الاسم رباعيًا.

- كتابة الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة حتى تتم إضافة مواليد جدد لبطاقة التموين.

- كتابة صلة القرابة (ابن) أو(ابنة) ثم اختيار الصفة (ضم أبناء).

- الضغط على كلمة (إضافة).

الفئات المستهدفة لإضافة المواليد إلى بطاقة التموين 2022

أما عن الفئات المتاح لها إضافة المواليد إلى بطاقة التموين فقد حددت وزارة التموين هذه الفئات كالتالي:

- أصحاب معاش تكافل وكرامة.

- المستفيدين بكارت الخدمات المتكاملة.

- أصحاب معاش التضامن الاجتماعي.

- أبناء الشهداء وزوجة الشهيد.

- أبناء الأسر البديلة.

شروط إضافة المواليد على بطاقات التموين 2022

كما أشارت وزارة التموين، إن هناك شروط لإضافة المواليد إلى البطاقة التموينية 2022 وهي كالتالي:



- أقصى عدد لبطاقة التموين هو 4 أفراد شاملين الزوج والزوجة.

- يمكن للفرد إضافة فرد آخر في البطاقة التموينية شرط أن تكون من الأسرة الأولى بالرعاية، وأن تكون البطاقة مسجلًا بها 3 أفراد فقط.

- لابد أن يكون المعاش منخفضًا إلى 2500 جنيه.

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد للبطاقة التموينية

الأوراق المطلوبة من أجل إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين 2022 هي كالتالي:

- صورة البطاقة الشخصية للأرملة أو المطلقة على أن تكون البطاقة سارية.

- صورة بطاقة التموين.

- صورة البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد للأبناء المراد إضافتهم.

- رقم تليفون مسجل باسم رب الأسرة على البطاقة التموينية.

- صورة شهادة وفاة كمبيوتر للزوج - بالنسبة للأرملة.

- صورة قسيمة طلاق كمبيوتر حديثة - بالنسبة للمطلقة.

- برنت تأميني مختوم بختم شعار الجمهورية لا تزيد قيمته عن 1500 جنيه للأرملة والمطلقة.

- أصل استعلام عن تكافل وكرامة مختوم بختم وحدة الشئون الاجتماعية - بالنسبة لأصحاب معاش تكافل وكرامة.

- صورة كارنيه الخدمات المتكاملة - بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة