«التموين» تكشف مفاجأة عن بيع الخبز المدعم دون بطاقة

قال الدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد وزير التموين، إن المواطنين من أصحاب الدخول الوسطى وفوق الوسطى يعلمون جيدًا أن القيمة الغذائية للخبز التمويني، أعلى من السياحي، وأن طعمه من أفضل المخبوزات التي تقدم على مستوى الجمهورية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، أن المخابز التموينية تنتج الخبز التمويني الذي يكلف 90 قرشًا، ورأت الوزارة إتاحة الخبز التمويني، من قبل المخابز التموينية بسعر التكلفة، خاصة أن الخبز الحر بدأ يتجاوز الأسعار، لافتا إلى طرح الخبز التمويني للشرائح الأخرى غير المدرجة تحت عباءة التموين، المنافسة والإتاحة ستؤدي لضبط السوق الحر.

وأردف: “ننتج 275 رغيف يوميًا، ما يقترب من 90 مليار رغيف سنويًا، تكلفة الرغيف زادت من 80 قرشًا لـ 90 قرشًا، بعد تحرير سعر الصرف، وهو ما حمل الدولة قرابة 10 مليارات جنيه، فأصبح دعم الخبز تحرك من 51 مليارا إلى أن أصبح 90 مليار جنيه”.