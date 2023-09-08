صرف 40% من مقررات سبتمبر.. ومنافذ التموين تواصل عملها حتى التاسعة مساءً

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم في صرف المقررات للمستفيدين على البطاقات التموينية، والبالغ عددهم نحو 64 مليون مواطن، وذلك حتى الساعة التاسعة مساءً.

وكشف مصدر بوزارة التموين عن صرف 40% من مقررات الشهر الجاري حتى الآن، واستمرار الحملات الرقابية على المنافذ للتأكد من انتظام صرف السلع للمستحقين.

الأرز موجود بقائمة السلع

وتتضمن قائمة السلع التموينية لشهر سبتمبر سلعة الأرز المتوفرة في جميع المنافذ التموينية، ويتم صرفها ضمن سلع فارق النقاط بسعر 22 جنيهًا للكيلو، والأرز موجود ضمن قائمة المنظومة بسعر 12.6 جنيه.

وتطرح وزارة التموين على البطاقات التموينية 31 سلعة ضمن قائمة المنظومة، تتضمن الزيت، السكر، المكرونة، الدقيق، الصلصة، الفول، العدس، ومعظم السلع الأكثر احتياجًا للأسرة المصرية، ويبلغ الدولة سلع المقررات التموينية، لصالح 64 مليون مواطن، مقيد على 23 مليون بطاقة تموينية، ويحصل كل منهم على سلع من قائمة المنظومة المتضمنة31 سلعة، بقيمة 50 جنيهًا شهريًا، وذلك حتى المستفيد الـ4 بالبطاقة، بينما يحصل المستفيد الـ5 ومن يليه على سلع بقيمة 25 جنيهًا.

واستقرت أسعار السلع التموينية، ولم يطرأ أي تغيير عليها هذا الشهر، حيث تصرف المقررات إلى أصحاب ومستفيدي البطاقات التموينية، خلال سبتمبر الجاري، بنفس أسعار الشهر الماضي دون زيادة.

أسعار المقررات التموينية لشهر سبتمبر

ويستعرض “الدستور ” أسعار سلع المنظومة التموينية الخاصة بشهر سبتمبر

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيها.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

4- مكرونة 800 جم بسعر 13.00 جنيها.

5- مكرونة 400 جم بسعر 6.5 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيه.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9.00 جنيه.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18.00 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيهات.

15- جبن ابيض زنة 125 جرام بسعر 4.5 جنيهات.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيهات.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيها.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه ونصف.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيهات.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.