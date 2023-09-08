أخبار فاتتك| موجة حارة تضرب البلاد ونظر استئناف سلمى الشيمي على حبسها

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار فاتتك".

منتخب مصر يرتدى زيه التقليدي أمام إثيوبيا فى تصفيات أمم أفريقيا

أسفر الاجتماع التنسيقي عن ارتداء منتخب مصر زيه الأساسي أمام إثيوبيا في المباراة التي ستجمع الفريقين في تصفيات أمم أفريقيا 2023.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

"الأرصاد": موجة حارة تضرب البلاد ذروتها الجمعة

‏كشفت الدكتورة منار غانم، ‏عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية على مستوي القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة ، موضحة أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء البلاد.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

9 نوفمبر.. نظر استئناف عارضة الأزياء سلمى الشيمي على الحبس والغرامة

تنظر مستأنف المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، الاستئناف المقدم من عارضة الأزياء سلمى الشيمي، بتهمة التعدي على القيم الأسرية وبث فيديوهات وصور خادشة للحياء علي حكم الحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه يوم 9 نوفمبر المقبل.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

الموسيقار العالمى عمر خيرت في ختام مهرجان القلعة للموسيقى: "برافو قناة الحياة"

أعرب المايسترو الكبير عمر خيرت، عن سعادته البالغة بحفله بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء، وذلك خلال لقائه الحصري بقناة "الحياة"، التي تذيع المهرجان حصريا، مؤكدا أن "الحياة" أظهرت القوى الناعمة لمصر.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم فى مصر الجمعة 8-9-2023

تراجعت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث سجلت أسعار الفراخ البيضاء 57 جنيها، كما استقر سعر كرتونة البيض عند الارتفاعات التي سجلتها منذ عدة أيام.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

غضب روسى لعزم الولايات المتحدة إرسال ذخائر اليورانيوم إلى أوكرانيا

عبرت روسيا عن غضبها لعزم الولايات المتحدة إرسال ذخائر اليورانيوم المنضب الخارقة للدروع إلى أوكرانيا، كجزء من حزمة مساعدات بقيمة مليار دولار.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا