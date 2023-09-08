الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| موجة حارة تضرب البلاد ونظر استئناف سلمى الشيمي على حبسها

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار فاتتك".

منتخب مصر يرتدى زيه التقليدي أمام إثيوبيا فى تصفيات أمم أفريقيا

منتخب مصر

أسفر الاجتماع التنسيقي عن ارتداء منتخب مصر زيه الأساسي أمام إثيوبيا في المباراة التي ستجمع الفريقين في تصفيات أمم أفريقيا 2023.

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 "الأرصاد": موجة حارة تضرب البلاد ذروتها الجمعة

موجة حارة

‏كشفت الدكتورة منار غانم، ‏عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية على مستوي القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة ، موضحة أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء البلاد.

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9 نوفمبر.. نظر استئناف عارضة الأزياء سلمى الشيمي على الحبس والغرامة

سلمى الشيمي

تنظر مستأنف المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، الاستئناف المقدم من عارضة الأزياء سلمى الشيمي، بتهمة التعدي على القيم الأسرية وبث فيديوهات وصور خادشة للحياء علي حكم الحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه يوم 9 نوفمبر المقبل.

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الموسيقار العالمى عمر خيرت في ختام مهرجان القلعة للموسيقى: "برافو قناة الحياة"

عمر خيرت

أعرب المايسترو الكبير عمر خيرت، عن سعادته البالغة بحفله بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء، وذلك خلال لقائه الحصري بقناة "الحياة"، التي تذيع المهرجان حصريا، مؤكدا أن "الحياة" أظهرت القوى الناعمة لمصر.

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أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم فى مصر الجمعة 8-9-2023

الدواجن

تراجعت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث سجلت أسعار الفراخ البيضاء 57 جنيها، كما استقر سعر كرتونة البيض عند الارتفاعات التي سجلتها منذ عدة أيام. 

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غضب روسى لعزم الولايات المتحدة إرسال ذخائر اليورانيوم إلى أوكرانيا

أوكرانيا

عبرت روسيا عن غضبها لعزم الولايات المتحدة إرسال ذخائر اليورانيوم المنضب الخارقة للدروع إلى أوكرانيا، كجزء من حزمة مساعدات بقيمة مليار دولار.

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