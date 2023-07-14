المحاكمات في أسبوع| تأجيل محاكمة المتهم بدهس حفيد شريفة فاضل وعارضة الأزياء سلمى الشيمي

شهد الأسبوع الماضي عددًا من القرارات القضائية المهمة في عددٍ من المحاكمات، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "المحاكمات في أسبوع".

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل "الشاب بلال" بمنشية الصدر

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، تأجيل محاكمة المتهمين في واقعة مشاجرة منشية الصدر، والتي تسببت في مقتل الشاب بلال أسامة، وإصابة اثنين آخرين؛ بسبب خلافات مادية نشبت بين الطرفين، لجلسة 14 سبتمبر المقبل.

واستدعت جهات التحقيق المتهم بقتل الشاب بلال، ويدعى "محمد.م"، 28 سنة، وأنكر ما نسب إليه من استعراض القوة والعنف ضد المجني عليهم “أسامة. ا"، "محمد. م"، "ندى. ح"، بقصد ترويعهم وتخويفهم والإضرار بممتلكاتهم وسلب مالهم، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسهم وتكدير أمنهم وتعريض سلامتهم للخطر.

تأجيل محاكمة عارضة الأزياء سلمى الشيمي لجلسة 7 سبتمبر

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة ، تأجيل محاكمة عارضة الأزياء سلمى الشيمي، بتهمة التعدي على القيم الأسرية وبث فيديوهات وصور خادشة للحياء لجلسة 7 سبتمبر.

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهمة اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصرى بأن نشرت صورًا ومقاطع مرئية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، تيك توك، يوتيوب، إنستجرام" باستخدام حسابات إلكترونية خاصة بها وهي تظهر فيها بملابس فاضحة وتتراقص على نحو من شأنه المساس بالقيم التربوية لدى الأسرة المصرية على النحو الثابت بالتحقيقات.

تأجيل إعادة محاكمة 7 متهمين في قضية "خلية إمبابة الإرهابية"

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تاجيل إعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية إمبابة الإرهابية" لجلسة 15 أغسطس.

عُقِدَت الجلسة برئاسة المستشار محمــد حمـاد عـبـدالهادي، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور علي عمـارة، وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.

تأجيل محاكمة المتهم بدهس حفيد الفنانة شريفة فاضل لـ29 يوليو

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة ، محاكمة السائق المتهم بدهس حفيد الفنانة الراحلة شريفة فاضل، بميدان سفنكس بالجيزة، ما تسبب له في عدة إصابات خطيرة، نقل على إثرها للمستشفى، بسبب السرعة الجنونية والمتهورة لقائد السيارة، لجلسة 29 يوليو الجاري.

البداية بتلقي اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد هاني شعراوي، رئيس مباحث قطاع الشمال، يفيد بإصابة شاب بكسور وكدمات نتيجة حادث تصادم بميدان سفنكس.

وبإجراء التحريات تحت إشراف العقيد مصطفى خليل، مفتش مباحث قطاع الشمال، تبين أن المصاب يُدعى معاذ حفيد الفنانة شريفة فاضل.

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 14 متهمًا بـ"فض اعتصام رابعة"

قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة 14 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة"، لجلسة 13 أغسطس المقبل لاستكمال المرافعة ولحضور باقي المتهمين من محبسهم.

تأجيل محاكمة متهم بإنهاء حياة زوجته بـ"الزيت المغلي" لـ4 أغسطس

أجّلت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات المحلة، برئاسة المستشار أيمن سليمان، الأحد، جلسة محاكمة زوج متهم بإنهاء حياة زوجته بالتعدي عليها وتعذيبها حرقًا باستخدام زيت مغلي بسبب خلافات أسرية لجلسة 4 أغسطس 2023، لسماع مرافعة النيابة ومحامين الدفاع عن المتهم والزوجة الضحية وشهود عيان للحادث.

تأجيل إعادة محاكمة متهمين فى قضية "أحداث مجلس الوزراء" لجلسة 13 سبتمبر

قررت الدائرة الثانية إرهاب، تأجيل إعادة محاكمة متهمين سبق الحكم عليهما مع آخرين بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التى وقعت بمحيط مجلس الوزراء، لجلسة 13 سبتمبر لاستكمال المرافعة.

تأجيل استئناف طبيب الكركمين على أمر منعه من التصرف فى أمواله

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تأجيل نظر استئناف طبيب الكركمين في قرار أمر منعه من التصرف في الأموال والممتلكات الصادر من النائب العام، لجلسة 11 سبتمبر المقبل.