الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب مصر يرتدى زيه التقليدى أمام إثيوبيا فى تصفيات أمم أفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر

أسفر الاجتماع التنسيقي عن ارتداء منتخب مصر زيه الأساسي أمام إثيوبيا في المباراة التي ستجمع الفريقين في تصفيات أمم أفريقيا 2023.

ويلتقي منتخب مصر مع إثيوبيا مساء اليوم الجمعة، في ختام مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة للبطولة التي ستقام في كوت ديفوار خلال يناير المقبل.

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الفراعنة بالقميص الأحمر أمام إثيوبيا

سيرتدي منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، في حين يرتدي منتخب إثيوبيا القميص والشورت الأصفر.

وحضر الاجتماع الفني: مينا سامح إداري منتخب مصر وعبد الله سيد مدير المهمات بمنتخب مصر الوطني.

ويدخل منتخب مصر مباراة اليوم، وهو في صدارة جدول الترتيب برصيد 12 نقطة متفوقًا على غينيا، بينما يتذيل منتخب إثيوبيا جدول الترتيب برصيد 4 نقاط.

وكان منتخب إثيوبيا قد حقق فوزه الوحيد على حساب منتخب مصر في الجولة الثانية من التصفيات.

وتأهلت منتخبات كوت ديفوار والمغرب والجزائر وجنوب إفريقيا والسنغال وبوركينا فاسو وتونس ومصر وزامبيا وغينيا الإستوائية ونيجيريا وزامبيا وغينيا بيساو وكاب فيردي ومالي وغينيا.

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