هشام فهمي: لا أحذف من الترجمات أو أخفف الألفاظ بما يضر المعنى

أثار المترجم هشام فهمي الكثير من ردود الأفعال حول ما كتبه في ترجمته "آلهة أمريكية" للمؤلف الأمريكي الشهير نيل جايمان، والتي صدرت عن دار عصير الكتب للنشر والتوزيع.

وكتب فهمي، أن هناك جزء محذوف من العمل وتم حذفه بعد التشاور مع الكاتب الأصلي نيل جايمان والذي وافق على طلب دار النشر بحذف جزء يتعلق بمشهد جنسي بين رجلين خاصة وأن المشهد غير مساهم بشكل فعلي في تطور الأحداث.

وكتب المترجم هشام فهمي على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يقول:" توضيح أول وأخير بخصوص الجزء المحذوف من مشهد من "آلهة أمريكيَّة": "قبل توقيع العقد قلت بوضوح إني مش هحذف أي حاجة في ترجمة الكتاب، أو أخفِّف ألفاظ قبيحة بما يضر المعنى أو طبيعة الشخصيَّة اللي بتتكلِّم. الناشر وافق".

وواصل المترجم هشام فهمي: "آلهة أمريكية تُرجم كاملًا وتم تسليمه، ولحد آخر وقت قبل الطباعة محدِّش اعترض على حاجة".

وأكمل:" قبل الطباعة مباشرةً بلَّغوني إنهم عايزين يحذفوا مشهد جنسي لشخصيَّة عربيَّة مثليَّة، ولمَّا قلت لهم إحنا متفقين من البداية على عدم الحذف، وأنتم عارفين محتوى الكتاب من قبل ما تكلِّموني، قالوا لي جابوا موافقة من المؤلِّف".

وأكد: "راسلت المؤلِّف نيل جايمان بنفسي وتأكِّدت من موافقته، وأشار لي أقطع منين لفين".

وأوضح فهمي: "قطعت الجزء المطلوب، وأصرِّيت على إضافة هامش أخلي فيه مسؤوليتي، ولحد آخر وقت وبعد صدور الكتاب ما غيَّرتش موقفي من الحذف واعتراضي عليه جملةً وتفصيلًا".

واستطرد: "من الآخر، اللي عايز يعترض يعترض للناشر والمؤلِّف (اللي ردِّيت عليه بصراحة بدهشتي من موافقته على الحذف، وقلت له كنت أتمنى ما توافقش على حاجة زي كده)".

وواصل: "لو حد عنده حلول تخلِّي الناشرين يبطَّلوا خوف من المنع لأن بعض أكبر أسواق الكُتب العربيَّة بتمنع أي حاجة على مزاجها، خصوصًا اللي فيه مشاهد جنسيَّة، يتكلِّم مع الجهات الرقابيَّة والناشرين. أمَّا المترجم فملهوش ذنب إلَّا لو هو اللي متعمِّد الحذف".

واختتم: "طبعًا رُهاب الدول العربيَّة عمومًا من أي حاجة LGBT بيجبرهم في أحيان كتير على الحذف أو التغيير، لكن لو مشهد جنسي مفصَّل بين واحد وواحدة -زي كذا مشهد في نفس الكتاب- فممكن يعدِّي".