حقوق ترجمة بدون مقابل.. تفاصيل تعاقد نجيب محفوظ مع الجامعة الأمريكية

تحدث رائد الترجمة من الأدب العربي للإنجليزي دينيس جونسون ديفيز، عن اتفاق الجامعة الأمريكية مع نجيب محفوظ على منحها أعماله بدون مقابل، وذلك حسبما ورد في كتابه "ذكريات في الترجمة.. حياة بين خطوط الأدب العربي"، ترجمة عفاف عبدالمعطي وتقديم نجيب محفوظ ومراجعة محمود محمد مكي.

منح حقوق ترجمة أعماله دون أي مقدم مالي

ويكشف «دينيس جونسون ديفيز» عن كواليس العقد الذي وقعه نجيب محفوظ مع الجامعة الأمريكية لنشر أعماله مترجمة للغة الإنجليزية، فيقول: «في إحدى زياراتي المعتادة للقاهرة، علمت أن نجيب محفوظ وقع عام 1980 عقدًا مع مارك لينز، مدير قسم النشر بالجامعة الأمريكية للحصول على حقوق ترجمة نصوصه للغة الإنجليزية».

ويضيف: «عندما قابلت محفوظ بعد ذلك سألته عن الأمر، وعبرت عن رؤيتي في أن يكون قد حصل على فرصة تعاقد جيدة مع قسم النشر، لكنه أسر لي أنه منحهم كل حقوق الترجمة دون تلقي أي مقدم مالي، لضمان جدية التعاقد فاندهشت وتمنيت ذلك عندما قال: على الأقل سأحظى بترجمة ونشر بعض أعمالي للغة الإنجليزية وبعض اللغات الأخرى، ولم أنطق بحرف حينها».

ويكمل: «بعد ذلك اتضحت لي حكمته وصواب رأيه في إبرام اتفاقية الحقوق، فقد حصل بعد ذلك على نوبل وربما يعود الفضل في ذلك إلى أن تسع من رواياته صدرت باللغة الإنجليزية بترجمة الجامعة الأمريكية».