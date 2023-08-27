مع اقتراب ذكراه.. كيف صورت معارض الكاريكاتير والفنون أديب نوبل نجيب محفوظ ؟

بمناسبة اقتراب ذكرى ميلاده، تبارت ريشات الفنانين التشكيليين فى رسم وتجسيد الأديب نجيب محفوظ، وشخصيات أعماله الأدبية في العديد من المعارض الفنية ومعارض الكاريكاتير؛ أحدثها معرض" فى حب نجيب محفوظ" في متحفه بالغورية، اليوم، والذي افتتحه سفير نيبال بالقاهرة، ورئيس صندوق التنمية الثقافية وقطاع للفنون التشكيلية.. فى السطور التالية نرصد كيف صورت معارض الكاريكاتير والفنون التشكيلية أديب نوبل.

"فى حب نجيب محفوظ"

"فى حب نجيب محفوظ"..معرض كاريكاتير بمتحف نجيب محفوظ فى الغورية؛ افتتحه اليوم سفير نيبال سوشيل لامسال، بحضور وليد قانوش، رئيس صندوق التنمية الثقافية وقطاع الفنون التشكيلية.

الملتقى السادس للكاريكاتير

المعرض يستعرض لوحات الكاريكاتير التى جسدت الأديب الكبير الراحل نجيب محفوظ وعددًا من أعماله تضمنها 45 بورتريه كاريكاتيرى للأديب العالمى نجيب محفوظ، من 17 دولة منها: مصر، الإمارات، السعودية، لبنان، المغرب، نيبال، روسيا، الصين، ماليزيا، أوكرانيا، أستراليا، بيرو، أسبانيا، أندونيسيا، مقدونيا، المكسيك، أوروجواي.

وشمل المعرض عددًا من رسومات الكاريكاتير لفنانين من مصر وخارجها حيث تضمن لوحات كاريكاتيرية لفنانين من أوكرانيا ونيبال وإسبانيا فضلاً عن مشاركات الفنانين المصريين خالد المرصفى وأحمد قاعود وغادة مصطفى وهدير يحيى وأمنه سعد وإسلام زكى وتامر يوسف وأدهم لطفى وأحمد سمير فريد وغيرهم.

«نجيب محفوظ بين الحارة والوظيفة والأصدقاء»

فى الثاني عشر من ديسمبر 2022، أفتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، معرض«نجيب محفوظ بين الحارة والوظيفة والأصدقاء» بمركز الهناجر للفنون في ساحة الأوبرا، في إطار احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى 111 لميلاد أديب نوبل.

الملتقى السادس للكاريكاتير

وضم المعرض مجموعة من لوحات الفن التشكيلي مستوحاة من عوالم نجيب محفوظ، كما أستعرض المعرض مسيرة صاحب نوبل المهنية منذ التحاقه بوظيفة كاتب في الجامعة المصرية، مرورًا بعمله بوزارة الأوقاف، ووصولًا لانتقاله لوزارة الثقافة التي شغلَ فيها أكثر من منصب قيادي لحين بلوغه السن القانونية للمعاش في 1971.

كما ضم المعرض جزءًا خاصًا لإهداءات مؤلفات كبار المثقفين والمفكرين ل«نجيب محفوظ»بما تحمله من معان وتنبئ بمستقبل باهر للثقافة العربية على يد صاحب «الثلاثية».

"حارة نجيب محفوظ"

افتتحت الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية، برئاسة الفنانة فيفيان البتانوني التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، معرض "حارة نجيب محفوظ"، وذلك بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية فى شهر ديسمبر 2022، بمناسبة مرور 16 عاما على رحيل الكاتب الكبير العالمي نجيب محفوظ.

الملتقى السادس للكاريكاتير

وشارك في المعرض، 22 من الفنانين التشكيليين يعبرون عن شخصيات روايات نجيب محفوظ، من خلال لوحات تعكس الأحياء الشعبية والحارة المصرية.

أعمال نجيب محفوظ الأدبية فى الملتقى السادس للكاريكاتير

افتتح في السابع من يوليو 2019 الملتقى الدولي السادس للكاريكاتير، الذي نظمه قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وقطاع صندوق التنمية الثقافية، وكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، والجمعية المصرية للكاريكاتير، بقصر الأمير طاز.

الملتقى السادس للكاريكاتير

شارك فى المعرض 345 فنانًا، من 76 دولة عربية، وأجنبية، جسدوا أعمال نجيب محفوظ من خلال قراءة أعماله الأدبية ؛ أبرزها “زقاق المدق” و“أولاد حارتنا” و” ملحمة الحرافيش”؛ وغيرها من الأعمال الأدبية بالإضافة لبورتريهات خاصة لنجيب محفوظ أبرز أعمال الفنانين في الملتقى.