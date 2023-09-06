صدور النسخة العربية من "الواقعون" لكارلوس مانويل قريبًا

يصدر قريبًا، عن دار الكرمة للنشر النسخة العربية من رواية "الواقعون" لكارلوس مانويل ألباريس، ومن ترجمة أحمد محسن.

وأشار تقرير نشرته مجلة "التايمز" إلى أن «عمل أدبي مميز ومؤلم... رواية الكاتب الكوبي كارلوس مانويل ألباريس المزعجة والمذهلة تكشف بدقة متناهية قصة عائلة في أزمة، عائلة تنفجر من الداخل».

نبذة عن رواية الواقعون

وعلقت دار الكرمة للنشر عن الرواية، بأنها قصة عائلة، هناك ابن لا يؤمن بالثورة، هناك أب يتمسك بحلم باهت، ويقتبس من تشي جيفارا متى استطاع، هناك أم تسقط مريضة وترى الحياة تنفلت من يديها. هناك ابنة تفعل كل شيء من أجل تدبير أمورها، حتى لو كان هذا يعني الاستسلام للوهم والخداع.

وأضافت، أن رواية «الواقعون» تصوير لمجتمع في حالة سقوط حر نتيجة عدم الوفاء بالوعود، وتقدم الرواية نظرة جديدة لم نعهدها لكوبا المعاصرة بكل تناقضاتها بقلم أحد أهم أدبائها الآن، كارلوس مانويل ألباريس، وترجمة لأحمد محسن.

عن المؤلف كارلوس مانويل

يُعَد كارلوس مانويل ألباريس أبرز أديب كوبيٍّ شابٍّ في الوقت الحاضر. في عام 2016 اختير بوصفه واحدًا من «أفضل عشرين كاتبًا من أمريكا اللاتينية»، كما اختير في قائمة «بوجوتا 39» لأفضل 39 كاتبًا من أمريكا اللاتينية تحت سن الأربعين. صدرت روايته «الواقعون» عام 2018، وتُرجمت إلى عدة لغات، وهي أول عمل يُنشر له باللغة العربية.

وبالإضافة إلى الأدب فكارلوس مانويل ألباريس صحفي معروف وحاصل على عدة جوائز، ويساهم في الكتابة بانتظام في النيويورك تايمز وإل باييس والواشنطن بوست.

عن المترجم أحمد محسن

هو كاتب ومترجم مصري، درس أحمد محسن اللغة الإسبانية وآدابها في جامعة القاهرة وجامعة سلمنكا الإسبانية، يعمل حاليًّا في الصحافة العربية المتخصصة في أدب أمريكا الجنوبية، حيث يقيم منذ عام 2019 ، كما يعمل في الترجمة الأدبية والفورية.

صدرت له عدة ترجمات إلى العربية، منها: كتاب «سبع طرق لقول تفاحة» لبنخامين برادو، ورواية «الكلبة» للكاتبة الكولومبية بيلار كينتانا، وكتاب «ما ليس له اسم» للكاتبة الكولومبية بييداد بونيت. وله ديوان «مفكرة المنفى» (بوغوتا، 2022) باللغة الإسبانية.