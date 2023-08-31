الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

ترجمة مجدي عبدالهادي "عزبة البهايم" تثير ضجّة على السوشيال ميديا

عزبة البهايم
عزبة البهايم

أثار طرح غلاف الرواية المترجمة “عزبة البهايم” الكثير من الانتقادات على السوشيال ميديا بعد تحويل عنوان الرواية من “مزرعة الحيوانات” إلى العنوان المذكور.

وانتشر الغلاف الذي طرحه المترجم مجدي عبدالهادي على نطاق واسع مع الكثير من الانتقادات.

الترجمة إلى العامية المصرية

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وقال المترجم مجدي عبدالهادي لـ"الدستور": “إن دوافعي لترجمة الرواية للعامية المصرية هي أني مؤمن بأن العامية المصرية هي لغتنا القومية كمصريين”، مشيرا إلى أنه لا بد أن نكتب بها ونفتخر أيضًا، لأنها لغة في منتهى الجمال.

وتابع: “انظر إلى كم الشعر والأغاني المكتوبة بالمصرية، وهو من أجمل ما كُتب في العالم، من بيرم التونسي لصلاح جاهين لمرسي جميل عزيز وأحمد فؤاد نجم وغيرهم. هؤلاء عمالقة يجب تدريسهم في المدارس”.

آن الأوان لنكتب بالمصري 

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وأكد أنه آن الأوان لكي نكتب القصة والرواية والمقال بالمصرية وهذا الأمر بدأ يحدث في الواقع وكلها بدايات مبشرة.

مجدي عبد الهادي مترجم مصري، يترجم بالعامية وصدر له روايات مترجمة مثل "العجوز والبحر" لهمنجواي عن دار “هن” للنشر، والتي أثارت ضجة فور الإعلان عن صدورها قبل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الماضية.

عزبة البهايم المترجم مجدي عبد الهادي جورج أوريل العامية المصرية ترجمة

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