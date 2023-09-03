موعد انتهاء مهرجان القلعة 2023، سؤال تداول على مواقع التواصل الإجتماعي من قبل الكثير من عشاق الفن والغناء لمعرفة كم يوم متبقي على انتهاء مهرجان القلعة.

وتزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت و السوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل الكثير من عشاق الحفلات والموسيقى من كل مكان لمعرفة موعد انتهاء مهرجان القلعة 2023 وأبرز الحفلات المتبقية في الجدول، للحضور والمشاركة في مهرجان القلعة 2023 قبل انتهائه.

موعد انتهاء مهرجان القلعة 2023

يبحث الكثير من عشاق المزيكا عن موعد انتهاء مهرجان القلعة 2023 للذهاب والمشاركة قبل إنتهاء المهرجان، واليكم موعد انتهاء مهرجان القلعة 2023 وأبرز الحفلات المتبقية في الجدول، الذي سينتهي يوم الخميس الموافق 7-9-2023.

أبرز الحفلات المتبقية في جدول مهرجان القلعة 2023

قبل موعد انتهاء مهرجان القلعة 2023 نعرض لكم في السطور التالية جدول مهرجان القلعة 2023 لمعرفة كم تبقى من الحفلات التي يمكن المشاركة بها قبل انتهاء موعد مهرجان القلعة 2023، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

جدول مهرجان القلعة 2023

الجمعة 25/8/2023 مراسم الافتتاح والتكريم، مجموعة التشيللو Harmony + الفنانة فايا يونان وفرقتها الفنان مدحت صالح وفرقته بمصاحبة الفنان عمرو سليم والفرقة الموسيقية قيادة أحمد عامر.

السبت 26/8/2023 أوركسترا القاهرة السيمفوني فريق وسط البلد.

الأحد 27/8/2023 الفنانة نادية مصطفى الفنان هاني شاكر وفرقته.

الاثنين 28/8/2023 الفنانة سيمون وفرقتها الفنان هشام عباس وفرقته.

الثلاثاء 29/8/2023 الفنان عز الأسطول وفرقته، الفنانة منى بوركهارد وفرقتها، فرقة دولية الفنان مصطفى حجاج وفرقته.

الأربعاء 30/8/2023 الفنان مصطفى شوقي وفرقته الفنان أحمد جمال وفرقته.

الخميس 31/8/2023 فرقة سيربلانكا، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية الفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة: محمد الموجي.

الجمعة 1/9/2023 الفنانة نسمة عبد العزيز وفرقتها الفنان عزيز مرقة وفرقته.

السبت 2/9/2023 الفنان سعيد الارتيست وفرقته، كورال كلية التربية الموسيقية الفنان وليد توفيق وفرقته.

الأحد 3/9/2023 الفنان هشام خرما وفرقته الفنانة غالية بن على وفرقتها.

الاثنين 4/9/2023 المنشد أحمد العمري وفرقته الشيخ ياسين التهامي وفرقته.

الثلاثاء 5/9/2023 الفنانة عبير نعمة الفنان محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفوني أوركستا قيادة: أحمد عويضة.

الأربعاء 6/9/2029 فرقة التشيلو، الفنانة نسمة محجوب وفرقتها الفنانة لينا شاماميان وفرقتها.

الخميس 7/9/2023 كورال مركز تنمية المواهب الفنان عمر خيرت مع أوركستر أوبرا القاهرة، قيادة: ناير ناجي.