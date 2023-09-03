الأحد 03 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد انتهاء مهرجان القلعة 2023.. وأبرز الحفلات المتبقية في الجدول

مهرجان القلعة 2023
مهرجان القلعة 2023

موعد انتهاء مهرجان القلعة 2023، سؤال تداول على مواقع التواصل الإجتماعي من قبل الكثير من عشاق الفن والغناء لمعرفة كم يوم متبقي على انتهاء مهرجان القلعة.

وتزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت و السوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل الكثير من عشاق الحفلات والموسيقى من كل مكان لمعرفة موعد انتهاء مهرجان القلعة 2023 وأبرز الحفلات المتبقية في الجدول، للحضور والمشاركة في مهرجان القلعة 2023 قبل انتهائه.

موعد انتهاء مهرجان القلعة 2023

يبحث الكثير من عشاق المزيكا عن موعد انتهاء مهرجان القلعة 2023 للذهاب والمشاركة قبل إنتهاء المهرجان، واليكم موعد انتهاء مهرجان القلعة 2023 وأبرز الحفلات المتبقية في الجدول، الذي سينتهي يوم الخميس الموافق 7-9-2023.

أبرز الحفلات المتبقية في جدول مهرجان القلعة 2023

قبل موعد انتهاء مهرجان القلعة 2023 نعرض لكم في السطور التالية  جدول مهرجان القلعة 2023 لمعرفة كم تبقى من الحفلات التي يمكن المشاركة بها قبل انتهاء موعد مهرجان القلعة 2023، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

جدول مهرجان القلعة 2023

  • الجمعة 25/8/2023 مراسم الافتتاح والتكريم، مجموعة التشيللو Harmony + الفنانة فايا يونان وفرقتها الفنان مدحت صالح وفرقته بمصاحبة الفنان عمرو سليم والفرقة الموسيقية قيادة أحمد عامر.
  • السبت 26/8/2023 أوركسترا القاهرة السيمفوني فريق وسط البلد.
  • الأحد 27/8/2023 الفنانة نادية مصطفى الفنان هاني شاكر وفرقته.
  • الاثنين 28/8/2023 الفنانة سيمون وفرقتها الفنان هشام عباس وفرقته.
  • الثلاثاء 29/8/2023 الفنان عز الأسطول وفرقته، الفنانة منى بوركهارد وفرقتها، فرقة دولية الفنان مصطفى حجاج وفرقته.
  • الأربعاء 30/8/2023 الفنان مصطفى شوقي وفرقته الفنان أحمد جمال وفرقته.
  • الخميس 31/8/2023 فرقة سيربلانكا، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية الفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة: محمد الموجي.

"الحياة" تواصل تصدر الترند وتذيع حفل وليد توفيق من مهرجان القلعة على الهواء مباشرة

حضور جماهيرى كبير فى ثامن ليالى مهرجان القلعة (صور)

  • الجمعة 1/9/2023 الفنانة نسمة عبد العزيز وفرقتها الفنان عزيز مرقة وفرقته.
  • السبت 2/9/2023 الفنان سعيد الارتيست وفرقته، كورال كلية التربية الموسيقية الفنان وليد توفيق وفرقته.
  • الأحد 3/9/2023 الفنان هشام خرما وفرقته الفنانة غالية بن على وفرقتها.
  • الاثنين 4/9/2023 المنشد أحمد العمري وفرقته الشيخ ياسين التهامي وفرقته.
  • الثلاثاء 5/9/2023 الفنانة عبير نعمة الفنان محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفوني أوركستا قيادة: أحمد عويضة.
  • الأربعاء 6/9/2029 فرقة التشيلو، الفنانة نسمة محجوب وفرقتها الفنانة لينا شاماميان وفرقتها.
  • الخميس 7/9/2023 كورال مركز تنمية المواهب الفنان عمر خيرت مع أوركستر أوبرا القاهرة، قيادة: ناير ناجي.

اقرأ أيضاً 

من الصين.. التفاصيل الكاملة لـ"أبي الهول" أول مهرجان "ميتافيرس" مسرحي في العالم

وليد توفيق: مشاركتى فى مهرجان القلعة تعنى لى الكثير

اختتام مهرجان العلمين بنجاح ساحق.. و"المتحدة" تشكر أجهزة الدولة المعاونة والرعاة وشركاء النجاح

مهرجان القلعة القلعة موعد انتهاء مهرجان القلعة 2023 جدول مهرجان القلعة مهرجان القلعة 2023 محمد حمدى زكى

الأكثر قراءة

قطعت شرايينها.. التحقيق فى قتل سيدة بناتها خنقًا فى الشرقية

حوادث فى الجيزة.. حفلة تعذيب لسيدة وإصابة 5 بتصادم

كواليس اللحظات الأخيرة في صفقة يترقبها العالم.. موقف صلاح يحسمها

برقم الجلوس.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

أسيوط تشارك في البرنامج التدريبي لتقييم مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

محافظ الفيوم يتابع آليات إعادة التوازن البيئي والحياة المائية لبحيرة قارون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

لواء.حمدى البطران

مذكرات مترجم سوفيتى فى حرب الاستنزاف

مؤمن المحمدي

قوامون

حسين دعسة

جوتيريش.. مكوك العالم الأقطاب.. أين نحن فى كل ذلك؟

د.أحمد الخميسى

أنا شفتك فى التليفزيون

محمد صلاح يكتب.. السيسى فى قلوب المصريين

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟

ماجد حبته

نوبل.. ضد قوانين الدول!

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

ملاحقة اللاجئين.. لماذا يقوم الإريتريون بأعمال شغب ضد نظامهم فى إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلى لوقف إجراءاته أحادية الجانب

اشتباكات عنيفة وإطلاق نار فى إسرائيل: طالبو اللجوء من إريتريا يثيرون أزمة (صور)