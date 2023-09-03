وليد توفيق: مشاركتى فى مهرجان القلعة تعنى لى الكثير

قال المطرب اللبناني، وليد توفيق، إن مشاركته في حفل مهرجان القلعة الدولي تعني له الكثير، مقدمًا الشكر إلى دار الأوبرا التي أتاحت له الالتقاء بجمهوره في مصر بعد انقطاع 5 سنوات تقريبًا.

مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

أضاف "توفيق" خلال حواره مع الإعلامية أميرة العادلي على قناة "الحياة"، السبت، على هامش مهرجان القلعة في دورته الـ ٣١، أنه لمس تغيير عظيم في الأوضاع الفنية بمصر، وسط إيجابية واضحة وعمار وفرح جديد رغم المآسي التي يمر بها الوطن العربي، متابعًا أنه تعامل مع كبار النجوم في مصر.

تابع وليد توفيق أنه يفعل كل ما بوسعه حين يقدم عملًا جديدًا؛ لأنه يحب الغناء والمسرح والناس، مشددًا على أنه أجرى العديد من البروفات؛ لأنه تعاون مع فرقة مصرية وهذا أعطى له الوقت لتنفيذ البروفات.

حول علاقته بالنجم تامر حسني، قال: "بحبه من قلبي وهو يستاهل كل خير وفنان شامل وحبيته عندما كان مع شيرين، وأعتبره بعد محمد فؤاد أكثر مطرب نجح سينمائيًا، ولو قررت العودة للتمثيل يمكن أن يكون هناك فرصة مع تامر حسني".

وأذاعت قناة "الحياة" بداية من يوم الجمعة 25 أغسطس حفلات الدورة الــ31 من مهرجان القلعة بشكل حصري على الهواء مباشرة، حيث شهدت الليلة الإفتتاحية عدد من التكريمات لنجوم وصناع الموسيقى والغناء، كما شهدت فقرة غنائية للمطربة فايا يونان وبعدها سهرة مع النجم مدحت صالح.

تذيع قناة الحياة، على مدار أسبوعين حفلات لأبرز وأهم نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، ومن بينهم هاني شاكر، علي الحجار، وليد توفيق، نادية مصطفى، هشام عباس، سيمون، عمر خيرت، مصطفى حجاج، وغيرهم من أبرز نجوم الموسيقى والغناء.

تأتي إذاعة حفلات مهرجان القلعة، استمرارًا للفعاليات الفنية والثقافية التي تذيعها قناة الحياة بشكل حصري، وآخرها حفلات مهرجان العلمين وحفل مهرجان القاهرة للدراما وحفل الأساتذة ومهرجان جرش ومهرجان أسوان وغيرها من الفعاليات الفنية والثقافية.

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https://fb.watch/mPnGHEQOnQ/?mibextid=cr9u03