اختتام مهرجان العلمين بنجاح ساحق.. و"المتحدة" تشكر أجهزة الدولة المعاونة والرعاة وشركاء النجاح

وضع اسم المهرجان على خريطة الفعاليات العالمية ضمن توجهات الدولة المصرية

اختتمت أمس السبت فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في نسخته للموسم الصيفي 2023 بمدينة بالعلمين الجديدة.

وشهد المهرجان الذي أقيم فى الفترة من 13 يوليو وحتى 2 سبتمبر، العديد من الفعاليات الرياضية والثقافية والترفيهية، التي حققت نجاحا ساحقا على مستوى التنظيم والأنشطة والفقرات التي تم تقديمها طوال أيام المهرجان، وسجلت كافة الأنشطة نجاحا كبيرا، وشهدت حضورا جماهيريا لافتا، منذ بداية المهرجان وحتى نهاية الفعاليات.

وأكدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن مهرجان العلمين الجديدة والذي أقيمت نسخته الأولي تحت عنوان "العالم علمين" حقق نجاحا مبهرا على كافة المستويات، ووجهت الشكر لكافة أجهزة الدولة المعنية والمعاونة التي قدمت كافة التسهيلات وسخرت إمكاناتها لإقامة المهرجان بالشكل الذي يليق باسم مصر.

كما وجهت الشكر إلى الحكومة ممثلة فى وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والسياحة والآثار والثقافة والشباب والرياضة.

كما شكرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فريق العاملين ومجموعات العمل بالشركات التابعة لها على ما بذلوه من جهود خلال الفترة الماضية والتي ساهمت فى خروج مهرجان العلمين بالشكل اللائق.

كما تضمن الشكر كل رعاة المهرجان، الذين أسهموا فى إقامة هذا الحدث العالمي وهم: البنك الأهلي المصري، شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، شركة WE البريد المصري، شركة حديد عز.

ووجهت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الشكر أيضا إلى شركاء النجاح الذين كان لهم دور كبير فى إقامة الفعاليات الاستثنائية بمدينة العلمين الجديدة لأول مرة في مصر وهم: Bee group، DS+، POD Next Itous security، Tazkarti، Arabia outdoors، Counsel masters، dino, highlights، المتحدة للرياضة، هاشتاج، BEE Interactive، وفندقي توليب وريجال هايتس، وكافة القائمين على الفعاليات والأنشطة التي أقيمت على مدار أكثر من شهر ونصف، وحققت حضورا جماهيريا ساحقا مما ساهم في وضع مهرجان العلمين الجديدة على خريطة الفعاليات العالمية، وروجت لمدينة العلمين الجديدة بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تلك المدينة التي ولدت عملاقة على ساحل البحر المتوسط وسجلت إنجازا جديدا، يعكس اهتمام الدولة، وما حققته من نجاح خلال فترة وجيزة في تحويل مدينة العلمين الجديدة إلى بقعة ساحرة بأفضل إطلالة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، بمستوى تصميم وتنفيذ عالمي، سعيا لجعل العلمين الجديدة، أهم مدينة سياحية عالمية، ضمن خطط مستمرة للتنمية، خاصة أن المهرجان استهدف الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة بالعلمين الجديدة، مما ساهم في توفير مزيد من فرص العمل، وتعزيز الأنشطة الثقافية والترفيهية في البلاد، وتقديم تجربة صيفية ممتعة وفريدة للزوار، بما يمثل إضافة إلى مظاهر الحياة الثقافية والترفيهية في مصر.

كتيبة نجوم

بدأ المهرجان بحدث رياضي ضخم لمشاهير الرياضة، تضمن بطولة لكرة القدم الشاطئية وأخرى لرياضة "تيك بول" بحضور بطلة العالم لتك بول (ناتاليا جيتلر) ومشاركة نخبة من مشاهير كرة القدم الشاطئية شارك بها أكثر من 40 نجما من نجوم الرياضة على المستويين المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى أكثر من 20 حفلة موسيقية وغنائية لعدد كبير من نجوم الوطن العربي، تضمنت حفلات للموسيقار الكبير عمر خيرت والنجوم تامر حسني، أحمد سعد، راغب علامة، نانسي عجرم، مدحت صالح، ريهام عبد الحكيم، كارول سماحة، بهاء سلطان، إليسا، تامر عاشور، محمد منير، حميد الشاعري، أنغام، حكيم، مسار اجباري، مسلم، رضا البحراوي، علي قنديل، محمد محسن، شارموفرز، محمد عدوية، محمود الليثي، كايروكي، النجم العالمي RUSS، عمر كمال، الصواريخ، دبل زوكش، أبو واختتم النجم ويجز المهرجان بحفل كبير حمل شعار كامل العدد، بالإضافة الى العديد من حفلات للفنون الشعبية على هامش المهرجان، وقدمت الفنانة اسعاد يونس خلال المهرجان احدى حلقات برنامجها "صاحبة السعادة" والذي استضافت من خلال احدى فقراته الساحر كريس المصري الذي قدم فقرة ممتعة ومثيرة للألعاب التي تعتمد على الخدع وخفة اليد، والتي لاقت اعجاب الجمهور، كما أذيعت حلقة من برنامج معكم للإعلامية منى الشاذلي.

مهرجان القاهرة للدراما

وكان من بين أهم الفعاليات التي شهدها مهرجان العلمين الجديدة، هى فعاليات الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ونقابة المهن التمثيلية والتي أقيمت بالتزامن مع الحفل الأول لجوائزSTARSCAPERS.

وشهد المهرجان أيضا بطولة البادل، والجودو، والكرة الطائرة، بالإضافة إلى حدث الموضة الضخم الذي تضمن العديد من الفعاليات، والتي كان من أبرزها عرض أزياء المصمم العالمي "مايكل سينكو"، أقيمت أيضا بطولة" تراياثلون"، وهي لعبة مكونة من 3 رياضات "السباحة - ركوب الدراجات - الجري" وجميعها ألعاب أوليمبية، وقام اللاعبون فى هذه الرياضة بالسباحة لمسافة 1.5 كيلو متر، ثم بعد ذلك ركوب دراجات والسير بها لمسافة 40 كيلو مترا، ثم بعدها الركض والجري لمسافة 10 كيلو مترات، وذلك خلال ساعة و50 دقيقة.