أول بطولة "تيك بول" فى مصر.. حصاد الفعاليات الرياضية فى مهرجان العلمين

شهدت مدينة العلمين الجديدة العديد من الأنشطة الفنية والترفيهية والرياضية ضمن فعاليات مهرجان العلمين، الذي انطلق منذ يوليو الماضي، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، فضلًا عن إقامة العديد من البطولات الرياضية بمشاركة عدد كبير من اللاعبين في مختلف الرياضات.

أول بطولة "تيك بول" في مصر

وشهد افتتاح مهرجان العلمين أول بطولة عالمية لـ التيك بول في مصر، واستطاعت البطولة من خلال أكثر من 60 لاعبًا أن تجذب الأنظار، وكذلك وجود عدد من اللاعبين العالميين الذين أشادوا بالبطولة منهم نتاليا ومايا، وتم تكريم الفائزين في احتفالية عالمية، وأقميت الفعاليات في الفترة من 13 إلى 15 يوليو الماضي.

14 يوليو.. بطولة الكرة الشاطئية

وأُقيمت مباريات بطولة تحدي الجيل الذهبي لكرة القدم الشاطئية بين 4 فرق نجوم منتخب مصر السابقين وأقيمت مباراة نهائى بطولة الكرة الشاطئية وتحدى الجيل الذهبى للاعبى منتخب مصر السابقين بين فريقى «محمد فضل» و«الكابيتانو حسام غالى وتضمن فريق محمد فضل: الكابتن خالد بيبو ونجله عمرو، وشريف عبدالفضيل ووائل رياض وأمير عبدالحميد وعادل مصطفى، وتضمن فريق الكابيتانو: أمير توفيق وسيد معوض وعماد متعب ومحمد ناجى جدو ووليد سليمان، وفى النهاية حسم «الكابيتانو» المباراة لصالحه بنتيجة سبعة أهداف مقابل ستة، وسط احتفال كبير بالفوز.

27 أغسطس.. بطولة البادل الدولية

وأقيمت ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة وعلى مدار 3 أيام بطولة البادل الدولية، وشارك فيها أكثر من 100 لاعب من كل أنحاء العالم في طفرة ونقلة كبيرة للعبة التي بدأت تنتشر في مصر خلال السنوات الماضية بشكل كبير، وحققت البطولة نجاحًا كبيرًا في مدينة العلمين بعد بناء عدد كبير من الملاعب بشكل عالمي وسط إشادات من المتنافسين.

11 أغسطس.. بطولة الترايثلون بمعايير عالمية

وأقيمت البطولة الدولية للترايثلون، وهي عبارة عن لعبة من 3 رياضات بمشاركة عدد كبير من أهم لاعبي اللعبة حول العالم، والذين أشادوا بالتنظيم والاستقبال والمدينة الساحلية.

وأُقيمت الفعاليات على مدار يومين حتى تم الإعلان عن الفائزين وتسليمهم الجوائز في احتفاليات ضخمة ومميزة، كما شهدت الفعاليات وجود قادة الشباب والرياضة وعلى رأسهم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

18 أغسطس.. البطولة العربية للجودو تبهر العرب

وعلى أرض مدينة العلمين الجديدة، أقيمت فعاليات البطولة العربية للجودو والتي شهدت مشاركة ما يقرب من 400 لاعب من 18 اتحادًا عربيًا وسط إشادات كبيرة بداية من الوصول بمستوى التنظيم والاستقبال.

وتم تنظيم البطولة على أرضية صالة العلمين العملاقة بين كل الأوزان، وخرجت البطولة بصورة مشرفة أبهرت الوفود العربية التي شاركت في المهرجان.

18 أغسطس.. بطولة مصر الدولية للمحركات

أقيمت في مهرجان العلمين وعلى مدار 4 أيام بطولة مصر الدولية لرياضة المحركات ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، وسط حضور جماهيري مميز، حيث حققت البطولة نجاحًا كبيرًا، واستطاعت أن تجذب الكثير من محبي اللعبة حول العالم.

23 أغسطس.. البطولة الدولية لكرة الطائرة الشاطئية

وعلى مدار 4 أيام أقيمت ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة البطولة الدولية لكرة الطائرة الشاطئية، والتي تضمنت عددًا كبيرًا من دول العالم وشهدت البطولة نجاحًا كبيرًا للغاية.

24 أغسطس.. البطولة المفتوحة للتجديف

ونظمت إدارة مهرجان العلمين بالمشاركة مع وزارة الشباب والرياضة واتحاد التجديف البطولة المفتوحة للتجديف على شواطئ مدينة العلمين الجديدة، والتي استمرت 3 أيام بمشاركة ما يقرب من 100 لاعب من الجنسين بكل منافسات اللعبة ونقلت البطولة على الهواء مباشرة.