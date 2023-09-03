فريق شارموفرز يشعل ختام مهرجان العلمين الجديدة بـ"مش فارقة"

واصل فريق “شارموفرز”K الغنائي تقديمه للأغنيات الشهيرة له في حفل ختام مهرجان العلمين الجديدة بدورته ال

الأولى، وسط حضور كبير وتفاعل كبير من الجمهور الذي حرص على حضور حفل الختام.

شارموفرز في مهرجان العلمين الجديدة

حفل ختام مهرجان العلمين الجديدة

وقدم فريق شارموفرز عدد من أهم أغنياته منها أغنيته الشهيرة “مش فارقة” التي حولت مسرح العلمين لساحة للرقص وتفاعل الجمهور مرددين كلماتها بشكل واضح، وتقول كلمات الأغنية:

لابسة جيبة ولا شال

أنا مش عايزك شمال

أنا عايز واحدة للجواز

واتفشخر بيها قدام الناس

وأنا ماما كل يوم تزن عليا

يلا اتجوز سنيورة

وتعيش معايا 100 سنة

وتغنيلي كده زي الشحرورة

دا غير خالتي وعمتي

شافوني مع واحدة صاحبتي

ما تتجوزها دي خدودها مبقلظة

شفايفها مكلبظة

جبنا الدبلتين

زغاريط كتير وكمان معازيم

مفيش اسبوع وكسرت وراها قلة

ماما قفشت .. البت كانت فلة

مع اني شوفتها قاعدة

تحت الكوبري بتشد كلة

انتي فين انا بس الاقيكي

مش هسيبك انا همسك فيكي

واقولك يا حبيبي بيبي

واديكي بوسة اجيبلك شوكالاه

نفطر بيض بالبولوبيف

والغدا يبقى سمك بكالاه

----

ما تتجوزها دي خدودها مبقلظة

شفايفها مكلبظة

جبنا الدبلتين

زغاريط كتير وكمان معازيم

مفيش اسبوع وكسرت وراها قلة

ماما قفشت .. البت كانت فلة

مع أني شوفتها قاعدة

تحت الكوبري بتشد كلة

أنتي فين أنا بس ألاقيكي

مش هسيبك أنا همسك فيكي

واقولك يا حبيبي بيبي

واديكي بوسة اجيبلك شوكالاه

نفطر بيض بالبولوبيف

والغدا يبقى سمك بكالاهما تتجوزها دي خدودها مبقلظة

شفايفها مكلبظة

جبنا الدبلتين

زغاريط كتير وكمان معازيم

مفيش أسبوع وكسرت وراها قلة

ماما قفشت .. البت كانت فلة

مع أني شوفتها قاعدة

تحت الكوبري بتشد كلة

أنتي فين أنا بس ألاقيكي

مش هسيبك أنا همسك فيكي

واقولك يا حبيبي بيبي

واديكي بوسة اجيبلك شوكالاه

نفطر بيض بالبولوبيف

والغدا يبقى سمك بكالاهما تتجوزها دي خدودها مبقلظة

شفايفها مكلبظة

جبنا الدبلتين

زغاريط كتير وكمان معازيم

مفيش اسبوع وكسرت وراها قلة

ماما قفشت .. البت كانت فلة

مع أني شوفتها قاعدة

تحت الكوبري بتشد كلة

أنتي فين أنا بس ألاقيكي

مش هسيبك أنا همسك فيكي

وأقولك يا حبيبي بيبي

واديكي بوسة اجيبلك شوكالاه

نفطر بيض بالبولوبيف

والغدا يبقى سمك بكالاهما تتجوزها دي خدودها مبقلظة

شفايفها مكلبظة

جبنا الدبلتين

زغاريط كتير وكمان معازيم

مفيش اسبوع وكسرت وراها قلة

ماما قفشت .. البت كانت فلة

مع اني شوفتها قاعدة

تحت الكوبري بتشد كلة

انتي فين انا بس الاقيكي

مش هسيبك انا همسك فيكي

واقولك يا حبيبي بيبي

واديكي بوسة اجيبلك شوكالاه

نفطر بيض بالبولوبيف

والغدا يبقى سمك بكالاه