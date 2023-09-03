الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"الحياة" تواصل تصدر التريند وتذيع حفل وليد توفيق من مهرجان القلعة على الهواء مباشرة

حفل وليد توفيق بمهرجان
حفل وليد توفيق بمهرجان القلعة

تواصل شبكة تليفزيون الحياة الإذاعة الحصرية لفعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ31 برئاسة الدكتور خالد داغر، رئيس المهرجان رئيس دار الأوبرا المصرية ويُشارك حاليا النجم وليد توفيق في فعاليات مهرجان القلعة، لتتصدر بذلك التريند.

شبكة تليفزيون الحياة الإذاعة الحصرية

حفل وليد توفيق بمهرجان القلعة

ويشهد مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ31 إقبالاً جماهيريًا كبيرًا لحضور فعاليات الحفل.

وأذاعت شبكة تليفزيون الحياة حفل افتتاح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بمشاركة الفنانة فايا يونان، والنجم مدحت صالح، كما أذاعت «الحياة» حفل الفنانة نادية مصطفى والفنان هاني شاكر، والفنان علي الحجار، وهي الحفلات التي تصدرت بها تريند موقع التواصل الاجتماعي «إكس» - تويتر سابقًا.

الحياة التريند مهرجان القلعة وليد توفيق حفل وليد توفيق بمهرجان القلعة

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