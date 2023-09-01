حضور جماهيرى كبير فى ثامن ليالى مهرجان القلعة (صور)

تتواصل ليالي وفعاليات الدورة 31 لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ويشهد العديد من الحفلات الغنائية لكبار نجوم الغناء من مصر والوطن العربي.

وتشهد الليلة الثامنة من فعاليات الدورة 31 لمهرجان القلعة الدولي إقبالا جماهيريا كبيرا ويرفع مسرح محكى قلعة صلاح الدين الأيوبي شعار كامل العدد بحضور المئات من الجمهور الذين حرصوا على حضور حفلي عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز والمطرب عزيز مرقة.

وتفاعل الجمهور مع عازفة الماريما نسمة عبد العزيز والتي أحيت الفاصل الأول من الحفل وقدمت بانوراما من الألحان العربية والغربية التي أعيد توزيعها لتناسب آلة الماريمبا، منها: "شط إسكندرية، أكدب عليك، إنت عمري، الدنيا ريشة في هوا، أشكي لمين، بتونس بيك، ديسباسيتو، الحلوة دي، حارة السقايين، البخيل وأنا، سواح"، وغيرها وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وينتظر الجمهور صعود المطرب عزيز مرقة إلى خشبة المسرح ليختتم فعاليات اليوم الثامن من المهرجان بمجموعة متميزة من أعماله التي حققت جماهيرية كبيرة بين الشباب والجيل الجديد، ومنها: "ما في منك"، "مجنوناني"، "مين قلك"، "بنت الناس"، "بحبك للسما"، "بنت قوية"، "ضلك أبكي"، "يا باي" وغيرها.

مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ 31

ويعد مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، من تنظيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وقال الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا: "إن مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء فى دورته الـ31 تم تطويره ليتخذ شكلاً جديدًا يهدف إلى تقديم ألوان إبداعية جادة تناسب أذواق مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية".

حضور الجمهور من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء

حضور الجمهور من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء

حضور الجمهور من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء

حضور الجمهور من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء