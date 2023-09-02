باريس سان جيرمان يُعلن ضم كولو مواني من آينتراخت فرانكفورت

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم السبت، عن تعاقده رسميًا مع الفرنسي راندال كولو مواني، خلال الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي.

باريس سان جيرمان يُعلن ضم راندال كولو مواني من آينتراخت فرانكفورت

وأصدر النادي الفرنسي بيانًا رسميًا، عبر حسابه على منصة "إكس" –"تويتر سابقًا-"، أكد خلاله تعاقده مع الفرنسي راندال كولو مواني، لمدة 5 سنوات حتى صيف 2028، قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني.

ووقّع الشاب الفرنسي راندال كولو مواني على عقود انتقاله إلى صفوف باريس سان جيرمان لمدة 5 مواسم، مقابل 95 مليون يورو.

وأصبح مواني أغلى لاعب يبيعه آينتراخت فرانكفورت في تاريخه، متفوقًا على لوكا يوفيتش، الذي انتقل إلى صفوف ريال مدريد سابقًا، مقابل 60 مليون يورو.

ونجح نادي باريس سان جيرمان في حسم العديد من الصفقات في الميركاتو الصيفي، حيث تعاقد مع كل من: عثمان ديمبيلي، ماركو أسينسيو،، لوكاس هيرنانديز، أرنو تيناس، ميلان شكرينيار، مانويل أوجارتي، شير ندور، وكانج إن لي، جونكالو راموس، برادلي باركولا.

كذلك تعاقد نادي باريس سان جيرمان مع المدرب الإسباني لويس إنريكي، كمدير فني جديد للفريق في الموسم الجاري 2023 - 2024.

ماذا قدم راندال كولو مواني في مسيرته الكروية؟

يذكر أن راندال كولو مواني قد انضم إلى صفوف آينتراخت فرانكفورت في عام 2022، قادمًا من نانت الفرنسي في صفقة انتقال حر بالمجان، بعد التتويج معه بلقب كأس فرنسا.

وبدأ كولو مواني مسيرته ضمن صفوف شباب فريق نانت وتدرج في المراحل العمرية بالنادي قبل التصعيد للفريق الأول في صيف 2017، ثم انضم لنادي بولون على سبيل الإعارة في صيف 2019 ولمدة موسم وعاد لنانت ثم انتقل لأينتراخت في 2022.

كما شارك المهاجم الفرنسي، صاحب الـ24 عامًا، رفقة منتخب بلاده في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2022، التي أقيمت في قطر.