رسميًا.. جوردى ألبا يعتزل اللعب الدولى مع منتخب إسبانيا

اعتزل جوردي ألبا ظهير أيسر إنتر ميامي الأمريكي، اللعب الدولي مع منتخب إسبانيا بصفة رسمية، في عامه الرابع والثلاثين.

وانتقل ألبا إلى إنتر ميامي في صفقة انتقال حر، بعد قضائه 11 عامًا مع برشلونة الإسباني.

الاتحاد الإسباني يعلن قرار اعتزال "ألبا"

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم في بيان عبر موقعه الإلكتروني، عن أن ألبا قرر إنهاء مسيرته بقميص منتخب "لا روخا"، بعد مسيرة استمرت 12 عامًا.

وأشار الاتحاد الإسباني، في بيانه، إلى أن ألبا قرر إنهاء مسيرته مع المنتخب بأفضل صورة، بعد أن حمل لقب دوري الأمم الأوروبية 2023، كقائد لـ"لا روخا"، بعد أن تقلد شارة القيادة عقب اعتزال زميله سيرجيو بوسكيتس اللعب الدولي.

وشارك ألبا لأول مرة مع إسبانيا أمام أسكتلندا في شهر أكتوبر 2011، تحت قيادة لويس ديل بوسكي المدير الفني السابق لـ"لا روخا".

وشارك ألبا في 93 مباراة بقميص منتخب إسبانيا، وسجل معهم 9 أهداف، وتُوج ببطولتي يورو 2012، ودوري الأمم 2023، إضافة لمشاركته في كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية 3 مرات.

وحسب صحيفة؛ "ماركا" الإسبانية، فإن "ألبا" أبلغ الاتحاد المحلي للعبة، ولويس دي لا فوينتي المدير الفني للمنتخب، قبل أسابيع، أنه بعد مغادرته الولايات المتحدة الأمريكية، فقد قرر التوقف عن اللعب لمنتخب إسبانيا.

وأوضح التقرير أن "ألبا" فوجئ باستدعائه لقائمة إسبانيا في شهر يونيو الماضي لخوض المرحلة النهائية لبطولة دوري الأمم الأوروبية، حيث إن قراره بمغادرة برشلونة كان رغبة منه لإفساح المجال للأجيال الجديدة، سواء في النادي أو المنتخب.

وتابع التقرير أنه ربما لو استمر ألبا في أوروبا بعد مغادرة برشلونة لكان استمر في تمثيل إسبانيا، لكن الذهاب للولايات المتحدة الأمريكية، حيث لا تتوقف المسابقات عند قدوم مواعيد أجندة الفيفا، إضافة للبعد المكاني، جعل اللاعب يدرك أنه ليس من الممكن الاستمرار في تمثيل المنتخب.

وأوضحت الصحيفة أن لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا كان منزعجًا، لأنه كان يعد ألبا جزءًا من خطته لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024، لكن قرار جوردي كان حازمًا وتم اتخاذه قبل أسابيع، ولا علاقة له بما تمر به الكرة الإسبانية، من فضائح متعلقة برئيس الاتحاد لويس روبياليس.