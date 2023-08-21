الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

باريس سان جيرمان يعرض 70 مليون يورو لضم كولو موانى

راندال كولو مواني
راندال كولو مواني

أكدت تقارير صحفية أن إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تنوي التقدم بعرض جديد من أجل الحصول على خدمات راندال كولو مواني، مهاجم فريق أينتراخت فرانكفورت الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وسبق أن أشارت صحيفة ليكيب الفرنسية إلى أن إدارة النادي الباريسي توصلت لاتفاق مع كولو مواني على الشروط الخاصة به للانضمام للفريق، وتتبقى موافقة النادي.

وذكرت صحيفة فوت ميركاتو الفرنسية أن إدارة باريس سان جيرمان ستقدم عرضًا جديدًا لأينتراخت فرانكفورت للحصول على خدمات كولو مواني مقابل 70 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافآت خاصة باللاعب.

وأكدت فوت ميركاتو أن مواني وافق على الانضمام لباريس سان جيرمان بعقد مدته 5 سنوات وينتظر الضوء الأخضر من فرانكفورت للرحيل.

ويلعب كولو مواني ضمن صفوف فريق أينتراخت فرانكفورت منذ مطلع الموسم الماضي عقب رحيله عن فريق نانت الفرنسي في صفقة انتقال حر.

وبدأ كولو مواني مسيرته ضمن صفوف شباب فريق نانت وتدرج في المراحل العمرية بالنادي قبل التصعيد للفريق الأول في صيف 2017، ثم انضم لنادي بولون على سبيل الإعارة في صيف 2019 ولمدة موسم وعاد لنانت ثم انتقل لأينتراخت في 2022.

 

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