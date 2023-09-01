الجمعة 01 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك التريند|تفاصيل حفلات مهرجان القلعة اليوم.. وجوردي ألبا يعتزل اللعب الدولي

لو فاتك التريند
لو فاتك التريند

تصدّرت العديد من الأخبار محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية والتي تنوعت بين السياسية والعالمية والرياضية والاجتماعية، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك التريند".

تفاصيل حفلات اليوم بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء

القلعة

يستعد عشاق ومتابعي حفلات مهرجان فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، لمقابله عدد من النجوم المفضلين لديهم اليوم الجمعة، من خلال حفلين ينطلق أولهما في تمام الساعة الثامنة مساء.. للمزيد اضغط هنا.

رسميًا.. جوردي ألبا يعتزل اللعب الدولي مع منتخب إسبانيا

جوردي ألبا

اعتزل جوردي ألبا ظهير أيسر إنتر ميامي الأمريكي، اللعب الدولي مع منتخب إسبانيا بصفة رسمية، في عامه الرابع والثلاثين، وانتقل ألبا إلى إنتر ميامي في صفقة انتقال حر، بعد قضائه 11 عامًا مع برشلونة الإسباني.. للمزيد اضغط هنا.

برقم الجلوس.. لينك نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023

طلاب

تستمر عمليات البحث من قبل طلاب الصف الثالث الثانوي وأولياء الأمور عن رابط الحصول على نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023، بالتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم، النتيجة فور الانتهاء من أعمال التصحيح.. للمزيد اضغط هنا.

آخر استعدادات حفل "ويجز" بمهرجان العلمين الجديدة

ويجز

كشفت سارة سرّاج، موفدة قناة "إكسترا نيوز"، كواليس حفلة ويجز ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، والمقرر لها أن يكون موعدها اليوم، قائلة: "متوقع حضور عدد كبير من الجماهير إلى حفل ويجز".. للمزيد اضغط هنا.

الذهب المحلى ينهى تداولات شهر أغسطس على انخفاض

الذهب

أنهى الذهب المحلي تداولات شهر أغسطس على انخفاض بعد أن شهدت الأسعار تقلبات كبيرة خلال هذا الشهر، وتميزت السوق خلاله بتغيرات في مستويات الطلب.. للمزيد اضغط هنا.

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