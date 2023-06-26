أخبار الظهيرة| "المركزى" يكشف أسباب ارتفاع السيولة وانهيار عقار بالإسكندرية

شهدت الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار السياسية والاقتصادية والرياضية والعالمية، ترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

" الأرصاد" تحذر من خطر التعرض للشمس

أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن ارتفاع نسبة الرطوبة في فترة الصباح على المحافظات اليوم يكون بين 50% و55%، أما المناطق الساحلية فتكون بها نسبة الرطوبة أعلى وتصل لـ75%، محذرة من التعرض للشمس وقت الظهيرة لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

وزير التعليم يشهد الحفل الختامي للمسرح التفاعلي المدرسي

شارك الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، فى الحفل الختامي للمسرح التفاعلي المدرسي، في مدرسة السعيدية بمحافظة الجيزة لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

برشلونة يعلن تعاقده مع ألكاي جوندوجان حتى 2025

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الإثنين، تعاقده مع لاعب الوسط الألماني ألكاي جوندوجان، في صفقة انتقال حر، وذلك حسبما ذكر النادي في بيان رسمي لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

البنك المركزي يكشف أسباب ارتفاع معدلات السيولة

كشف أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي، عن ارتفاع متوسط حجم السيولة التي قام البنك المركزي بامتصاصها من خلال أدوات السياسة النقدية، حيث بلغ متوسط السيولة نحو 761.7 مليار جنيه، حتى نهاية يونيو 2022 بزيادة 275 مليار جنيه خلال عام لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

تسجيل هزة أرضية في البحر المتوسط بقوة 2.8 درجة

سجّلت محطات الشبكة القومية للزلازل هزة أرضية في البحر المتوسط، على بُعد 367 كيلو مترا من محافظة دمياط، اليوم الإثنين، وحسب البيانات التي سجلتها محطات الشبكة التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة؛ فإن الهزة وقعت في البحر المتوسط بالقرب من جزيرة قبرص لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

"انشطار نصفي" وراء انهيار "عقار الإسكندرية".. والمحافظ يصل موقع الحادث (صور)

انتقل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إلى موقع انهيار الجزء الأمامي من العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحي المنتزه أول، والمكون من دور أرضى و13 طابقًا، بتواجد جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة، وذلك فور ورود بلاغ يفيد بوقوع الحادث للتعامل مع تبعات الحادث على أرض الواقع لاستكمال القراءة (اضغط هنا)