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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البنك المركزي يكشف أسباب ارتفاع معدلات السيولة

البنك المركزي
البنك المركزي

كشف أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي، عن ارتفاع متوسط حجم السيولة التي قام البنك المركزي بامتصاصها من خلال أدوات السياسة النقدية، حيث بلغ متوسط السيولة نحو 761.7 مليار جنيه، حتى نهاية يونيو 2022 بزيادة 275 مليار جنيه خلال عام.

وترجع الزيادة في المتوسط حجم عمليات السوق المفتوح إلى حزمة الإنعاش الاقتصادي التي تم تقديمها لتمويل المشروعات القومية وزيادة حجم الإنفاق الحكومي على أوجه النشاط المختلفة.

قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركـزي، في اجتماعهـا، 22 يونيو 2023، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25٪، 19.25٪ و18.75٪ على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75٪.

وعلى الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعاتها السابقة. وعلى الرغم من مساهمة كل من تقييد السياسة النقدية وانخفاض الأسعار العالمية للطاقة في الحد من الضغوط التضخمية العالمية، تظل مستويات التضخم الحالية أعلى من المستويات المستهدفة في الاقتصادات الرئيسية. كما شهدت الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة بعض التقييد مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها في شهر مايو 2023، ما يدعم الانخفاض الطفيف في توقعات النمو الاقتصادي العالمي.

أسباب ارتفاع اجتماعاتها الاقتصادات الرئيسية الأنفاق الحكومى الإنعاش الاقتصادي الإيداع والإقراض

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