برشلونة يعلن تعاقده مع ألكاى جوندوجان حتى 2025

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الإثنين، عن تعاقده مع لاعب الوسط الألماني ألكاي جوندوجان، في صفقة انتقال حر، وذلك حسبما ذكر النادي في بيان رسمي.

وقال النادي، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، إن برشلونة وجوندوجان قد توصلا لاتفاق بشأن إبرام التعاقد بينهما، بعد انتهاء عقد اللاعب الألماني مع مانشستر سيتي.

وأوضح البيان أن جوندوجان سينضم لبرشلونة بعقد يمتد لموسمين حتى 30 يونيو عام 2025، مع وجود خيار للتمديد لمدة موسم إضافي، بالإضافة إلى شرط جزائي في العقد قيمته 400 مليون يورو.

وأضاف البيان أن النادي الكتالوني سيعلن قريبًا عن تفاصيل تقديم ألكاي جوندوجان، كلاعب جديد في الفريق الأول.

وبدأ جوندوجان– البالغ من العمر 32 عامًا– مسيرته الكروية عام 2008، مع نادي بوخوم الألماني، قبل أن ينضم في العام التالي إلى صفوف نورنبيرج، الذي أمضى معه موسمين.

وفي عام 2011، انضم جوندوجان لفريق بروسيا دورتموند، الذي لعب له طيلة خمسة سنوات، حيث حقق معه ثنائية الدوري والكأس (موسم 2011/ 2012).

وانضم النجم الألماني إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، صيف عام 2016، في صفقة انتقال حر.

وساهم جوندوجان، في تتويج «سيتي» بلقب الدوري الإنجليزي (خمس مرات كان آخرها في الموسم الماضي)، ولقبين لكأس الاتحاد الإنجليزي، وأربعة ألقاب لكأس الرابطة، بالإضافة إلى مساهمته في فوز الفريق الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا (في الموسم الماضي)، للمرة الأولى في تاريخه.

وخاض جوندوجان مع مانشستر سيتي 304 مباريات (في كل المسابقات)، سجل خلالها 60 هدفًا.