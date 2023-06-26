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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

" الأرصاد" تحذر من خطر التعرض للشمس

طقس حار
طقس حار

أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن ارتفاع نسبة الرطوبة في فترة الصباح على المحافظات اليوم يكون بين 50% و55%، أما المناطق الساحلية تكون بها نسبة الرطوبة أعلى وتصل لـ75%، محذرة من التعرض للشمس وقت الظهيرة.

وكشفت "غانم"، خلال مداخلة لـ"القناة الأولى"، اليوم الإثنين، أن فترة الظهيرة هي أكثر فترة تكون بها أشعة شمس من الساعة 12 ظهرًا وحتى 3 عصرًا، منوهة بضرورة وضع غطاء على الرأس، للحماية من الشمس، لافتة إلى ضرورة تناول المياه بشكل كبير مع ارتداء الملابس الفاتحة.

وعن درجات الحرارة، قالت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية إن متوسط درجات الحرارة على القاهرة الكبرى بين الـ34 و35 درجة في فترة النهار، موضحة أن البلاد تشهد أجواء مستقرة بشكل كبير على أغلب المحافظات، ولكن درجات الحرارة الأسبوع الحالي مرتفعة بعض الشيء عن الأسبوع الماضي.

وأشارت إلى أن فترة الصباح ستتكون شبورة مائية، وأن على سائقي السيارات توخي الحذر، أثناء السير.

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