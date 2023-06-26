وزير التعليم يشهد الحفل الختامى للمسرح التفاعلى المدرسى

شارك الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، فى الحفل الختامي للمسرح التفاعلي المدرسي، في مدرسة السعيدية بمحافظة الجيزة.

جاء ذلك بحضور السفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، والدكتور تاج رام، مدير برامج الصحة الإنجابية بصندوق الأمم المتحدة، والدكتور علي مختار مدير مؤسسة "جذور" للتنمية، والدكتورة منال عيد، مدير برامج الشباب بصندوق الأمم المتحدة للسكان السيدات، وممثل الصندوق بالإنابة، والدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية.

وفي كلمته، أعرب الدكتور رضا حجازي عن بالغ سعادته بالمشاركة فى الحفل الختامي للمسرح التفاعلي، ذلك المسرح الشعبي الذي يهدف لتحقيق التواصل مع الجمهور، وتحويل العلاقة بين الممثل والمتلقي من علاقة تأثير وتأثر إلى علاقة إبداعية تفاعلية بين الطرفين.

ووجه الدكتور رضا حجازي الشكر للطلاب المشاركين بالعرض المسرحي "الزمكان" وأثنى على طريقة استعراض بعض القضايا الهامة داخل المجتمع بشكل توعوي مثل كثرة الإنجاب، والعنف الأسري، مشيرًا إلى أنه من خلال طريقة العرض والتناول المسرحي غير المباشر نستطيع أن نصل إلى حل تلك القضايا، حيث إن مثل تلك الأعمال يساعد على تغير الاتجاه وتغيير المعتقد.

وأكد الوزير على أهمية اكتساب الطلاب للمهارات الحياتية مثل الثقة والتعبير والقدرة على العرض وغيرها، مشيرًا إلى ما يمكن أن يحققه النشاط من نواتج تعلم، وهذا ما تسعى الوزارة إلى تحقيقه بالتعاون مع كل الجهات والمشاركات المجتمعية.

وأشار الوزير إلى أن المسرح التفاعلي، يمثل جزءًا مهما من عملية التنمية الثقافية، خاصة في ظل تركيزه على طرح قضايا ومواقف تتعلق بواقع المجتمع، والعمل على إيجاد حلول لها، موضحًا أن ذلك هو ما وصلنا إليه الآن من خلال التنفيذ في محافظات الجيزة، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج وقنا وأسوان والأقصر بمشاركة "۲۱۰" معلمين، و"۲٤٥" طالبًا وطالبة، حيث تم تعريف الطلاب بأهم القضايا المتعلقة بالزيادة السكانية والصحة الإنجابية، ونشر الثقافة الحقيقية لهذه القضايا في ظل إعداد طالب قادر على التفاعل مع قضايا المجتمع، والمشاركة في وضع الحلول والمقترحات.

وفى ختام كلمته، أعرب الوزير عن شكره وتقديره لكل من ساهم في نجاح هذا العمل، ولأبنائه الطلاب على هذا العرض الرائع، ولأخصائيي المسرح على جهودهم وتفاعلهم مع الطلاب، ولأولياء الأمور الذين كانوا داعمين لهم.

من جهته، أعرب السفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر عن سعادته للمشاركة في هذا الحدث مع ممثلي وزارة التربية والتعليم ومؤسسة جذور، مؤكدًا أن الفن والثقافة والمسرح والموسيقى قادرة على إيصال رسائل هامة.

وأشار السفير كريستين برجر إلى أنه يجب علينا حماية أسرنا وحياتنا ومستقبلنا، هذا المستقبل الذي يتحقق من خلال تعليم عالي الجودة والتوعية وتنمية المهارات، ويتم ذلك من خلال طرح موضوعات مماثلة لتلك التي تم تناولها في المسرح التفاعلي.

وفى كلمتها، أكدت الدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بالوزارة أن المسرح هو طريق للحياة والسينما طريق للعمل، مشيرة إلى أن الفن الحقيقي هو الذي يشكل الوجدان ويهذب الروح، لذا كان اهتمام وزارة التربية والتعليم بمواهب الطلاب وتنمية قدراتهم، مما جعل الوزارة تسعى دائما للاهتمام بهم.

وأشارت إلى أن الفن هو النواة الحقيقية لتنشئة أجيال قادرة على التعبير عن مجتمعها وأنفسها، تؤمن بقيمة الوطن، مؤكدة حرص الدكتور رضا حجازي على تقديم كل سبل الدعم للأنشطة الطلابية وبشكل مستدام، وأيضا الحرص على أن تكون التجربة جديدة من نوعها وهى تجربة المسرح التفاعلى بداية من العمل الذي تم بالكامل "تصميم وإخراج وتنفيذ" وصولًا للطلاب الذين شاركوا منذ أكثر من عام، مؤكدة حرصها على أن يكون الطلاب المحرك الرئيسي للعمل، ومتمنية أن يحوز هذا العمل على رضا الجميع، وأن يهتم أولياء الأمور بتعليم أبنائهم الفنون، بجانب الاهتمام بالأنشطة الثقافية والرياضية والفنية ليصبحوا أجيالا تبنى أوطانها وتعمرها.

كما أعرب الدكتور تاج رام، مدير برامج الصحة الإنجابية بصندوق الأمم المتحدة، والذي ألقى كلمة نيابة عن فريديكا ميجر، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، عن تقديره للدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وممثل الأمم المتحدة للسكان وجميع المشاركين فى تنظيم هذا الاحتفال، وعن بالغ سعادته بمشاهدة هذا العرض المسرحى الذى أعد فكرته الطلاب إلى جانب التمثيل والأداء الرائع، مضيفًا أن هذا العرض ألقى الضوء على مهارات الطلاب، فضلًا عن اختيارهم لموضوع هام وعرضه بصورة جذابة، مشيدًا بما وفرته الوزارة من بيئة حرة وجيدة لإظهار إبداعاتهم، مؤكدًا أن دور المسرح فى التعليم يتعدى دور التلقين إلى إكساب المعرفة والثقافة، معربًا عن بالغ تقديره لجهود الوزارة فى رعاية الموهوبين من أجل التنمية المستدامة ونهضة مصر.

من جهتها، أعربت الدكتورة منال عيد أخصائي برامج الشباب وصندوق الأمم المتحدة للسكان عن سعادتها بالوصول للمرحلة الحالية بما تضمنته من جهد عظيم، موجهة الطلاب بتوعية أقرانهم بالمدارس، مضيفة أن الحفل الختامى جاء نتيجة مجهود ضخم على مدار العام الماضى وطلاب المرحلة الإعدادية.