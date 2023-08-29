الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك|فرص عمل جديدة للشباب وحقيقة موافقة الزمالك على تقسيط غرامة كهربا

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية العديد من الأخبار الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها، يرصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

مستشار الرئيس لشئون الصحة: نتابع متحور كورونا الجديد بترقب شديد

تحدث الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، عن وضع متحور كورونا الجديد وتطوراته فى مصر، قائلًا: "حدوث متحورات مستمرة ومتكررة لفيروس كورونا والفيروسات التنفسية الأخرى حالة طبيعية ومتوقعة علميًا وطبيًا". لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

 

عماد البناني يكشف حقيقة موافقة اللجنة على تقسيط غرامة كهربا

كشف عماد البناني، رئيس اللجنة المكلفة لإدارة نادي الزمالك، عن حقيقة تقسيط غرامة محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، لصالح القلعة البيضاء. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

 

موسكو تقصف مواقع قيادة جبهة "النصرة" ومعاقلها فى سوريا

 

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، الأدميرال فاديم كوليت، اليوم الثلاثاء، عن أن القوات الروسية قصفت مراكز قيادة ومعاقل لجماعة جبهة "النصرة" الإرهابية شاركت في هجمات على مواقع عسكرية سورية. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

 

حالة الطقس.. درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 29-8-2023 في محافظات مصر

 

مع بداية الساعات الصباحية الأولى حرص المواطنون على معرفة حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 29-8-2023 في محافظات مصر لتفادي الطقس الحار، حيث قامت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، موضحًا أن هناك ارتفاعًا بنسبة الرطوبة، سيزيد من الإحساس بحرارة الطقس، وذلك على مدار اليوم. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

 

للشباب حتى 35 سنة.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل جديدة

أعلنت وزارة العمل عن توفير فرص عمل جديدة للشباب، وذلك بإحدى شركات القطاع الخاص بالغربية، وبراتب يحدد حسب المقابلة. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

 

أخبار فاتتك متحور كورونا الجديد بترقب شديد رئيس الجمهورية غرامة كهربا موسكو حالة الطقس وزارة العمل

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