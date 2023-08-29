سعر الدولار اليوم الثلاثاء 29-8-2023 فى البنوك المصرية

مع بدء تعاملات المسافرين خارج مصر، يحرص العديد من المغتربين على معرفة سعر الدولار اليوم الثلاثاء 29-8-2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم بالسوق السوداء، والبنوك العاملة بمصر، ووصل سعر الدولار بالبنك المركزي إلى مبلغ 30.83 جنيه للشراء وقيمة 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 29-8-2023 في البنوك المصرية

وتقدم «الدستور» سعر الدولار اليوم الثلاثاء في السوق السوداء والبنوك العاملة بمصر.

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي شهد حالة من الاستقرار عند مستوى 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

الدولار اليوم الثلاثاء في بنكي الأهلي ومصر

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي بلغ نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، ووصل سعره في بنك مصر لنفس السعر.

الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 29 أغسطس في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

الدولار في بنك فيصل الإسلامي

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 29 أغسطس في بنك فيصل الإسلامي استقر عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم وصل إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

الدولار في بنك التعمير والإسكان

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنك التعمير والإسكان بلغ نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

الدولار في المصرف العربي الدولي

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي ثبت عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي وصل إلى 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي سجل نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.