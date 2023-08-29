الثلاثاء 29 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

موسكو تقصف مواقع قيادة جبهة "النصرة" ومعاقلها فى سوريا

مقاتلة روسية
مقاتلة روسية

أعلن ائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، الأدميرال فاديم كوليت، اليوم الثلاثاء، إن القوات الروسية قصفت مراكز قيادة ومعاقل لجماعة جبهة "النصرة" الإرهابية شاركت في هجمات على مواقع عسكرية سورية.

وقال نائب رئيس المركز الروسي الأدميرال فاديم، في إفادة صحفية: إنه "في 28 أغسطس، نفذت القوات الجوية الروسية ضربات ضد مركزين للقيادة ومعقلا لجبهة النصرة كانوا متورطين في الهجوم على موقع للقوات السورية والبنية التحتية المدنية".

وكان مركز المصالحة الروسي، أعلن قبل الأربعاء الماضي، أن القوات الجوية الروسية، نفذت سلسلة ضربات على مواقع قيادة جبهة النصرة الإرهابية شمال غرب إدلب في سوريا، أدت إلى مقتل 17 عنصرًا من التنظيم الإرهابي.

txt

مقتل 17 إرهابيًا فى غارة روسية على مقر هيئة تحرير الشام بإدلب

وأعاد المركز الدعوة الروسية لقادة الجماعات المسلحة غير القانونية للتخلي عن سياسة الاستفزازات واتخاذ طريق التسوية السلمية للصراع.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع السورية، في وقت سابق الإثنين، أنه "رداً على الاعتداءات التي قامت بها التنظيمات الإرهابية أخيرا على المواقع والنقاط العسكرية لقواتنا العاملة في ريفي حماة وإدلب، نفذت وحدات من القوات المسلحة السورية بالتعاون مع الطيران الحربي الروسي ضربات جوية وصاروخية لمقرات التنظيمات الإرهابية التابعة لتنظيم أنصار التوحيد وهيئة تحرير الشام في ريف إدلب الجنوبي".

وأضاف البيان: "كما تمكنت وحدات من قواتنا المسلحة العاملة على الاتجاه المذكور من تدمير وإسقاط خمس طائرات مسيرة للتنظيمات الإرهابية حاولت الاعتداء على المدنيين الآمنين في تلك المنطقة".

 

اشتباكات عنيفة على مدار اليومين الماضيين

وفي وقت سابق اليوم، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الساعات 48 الماضية شهدت تصعيدا على محاور ريف إدلب الجنوبي واشتباكات عنيفة أدت لمقتل 19 من قوات النظام وإصابة 20 آخرين، ومقتل سبعة من فصيل أنصار التوحيد.

وكان المرصد قد أفاد يوم السبت الماضي بمقتل 11 من أفراد الجيش السوري جراء هجوم شنه فصيل أنصار التوحيد على معسكر للجيش في ريف إدلب الجنوبي، مما أسفر أيضا عن إصابة 20 جنديا.

​سوريا​ المركز الروسي للمصالحة جبهة النصرة ادلب القوات الجوية الروسية استهداف

الأكثر قراءة

ننشر مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023 فى محافظات مصر

كبير موظفى البيت الأبيض يدلى بشهادته فى محاولة لنقل قضية انتخابات جورجيا إلى المحكمة الفيدرالية

خالد عكاشة لـ "الشاهد": هناك ارتباط وثيق بين الاخوان والعناصر التكفيرية

العميد خالد عكاشة لـ "الشاهد": محمد مرسى هو من كشف تفاصيل مخطط اقتحام السجون

تحليل لرويترز: رفع الاحتياطى الفيدرالى لأسعار الفائدة يخلف مخاطر عالمية

خالد عكاشة يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل محاولة الإخوان اقتحام سجن العريش 18 يومًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

وائل لطفي

بشائر البريكس

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. جولة جديدة

د هند جاد

دكر شرغوش

محمود خليل

«أم خليل» السلطانة

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

وائل لطفي

الخلافة المصرية

القس. رفعت فكرى

الحوار الوطنى.. والعلمانية الغائبة!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قصف صاروخى أخرجه عن الخدمة.. لماذا تستهدف إسرائيل مطار حلب؟

تطلعات التطبيع بين إسرائيل وليبيا.. ماذا حدث في اجتماع كوهين والمنقوش؟

إصابة إسرائيلى فى حادث إطلاق نار داخل تل أبيب