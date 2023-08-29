موسكو تقصف مواقع قيادة جبهة "النصرة" ومعاقلها فى سوريا

أعلن ائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، الأدميرال فاديم كوليت، اليوم الثلاثاء، إن القوات الروسية قصفت مراكز قيادة ومعاقل لجماعة جبهة "النصرة" الإرهابية شاركت في هجمات على مواقع عسكرية سورية.

وقال نائب رئيس المركز الروسي الأدميرال فاديم، في إفادة صحفية: إنه "في 28 أغسطس، نفذت القوات الجوية الروسية ضربات ضد مركزين للقيادة ومعقلا لجبهة النصرة كانوا متورطين في الهجوم على موقع للقوات السورية والبنية التحتية المدنية".

وكان مركز المصالحة الروسي، أعلن قبل الأربعاء الماضي، أن القوات الجوية الروسية، نفذت سلسلة ضربات على مواقع قيادة جبهة النصرة الإرهابية شمال غرب إدلب في سوريا، أدت إلى مقتل 17 عنصرًا من التنظيم الإرهابي.

وأعاد المركز الدعوة الروسية لقادة الجماعات المسلحة غير القانونية للتخلي عن سياسة الاستفزازات واتخاذ طريق التسوية السلمية للصراع.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع السورية، في وقت سابق الإثنين، أنه "رداً على الاعتداءات التي قامت بها التنظيمات الإرهابية أخيرا على المواقع والنقاط العسكرية لقواتنا العاملة في ريفي حماة وإدلب، نفذت وحدات من القوات المسلحة السورية بالتعاون مع الطيران الحربي الروسي ضربات جوية وصاروخية لمقرات التنظيمات الإرهابية التابعة لتنظيم أنصار التوحيد وهيئة تحرير الشام في ريف إدلب الجنوبي".

وأضاف البيان: "كما تمكنت وحدات من قواتنا المسلحة العاملة على الاتجاه المذكور من تدمير وإسقاط خمس طائرات مسيرة للتنظيمات الإرهابية حاولت الاعتداء على المدنيين الآمنين في تلك المنطقة".

اشتباكات عنيفة على مدار اليومين الماضيين

وفي وقت سابق اليوم، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الساعات 48 الماضية شهدت تصعيدا على محاور ريف إدلب الجنوبي واشتباكات عنيفة أدت لمقتل 19 من قوات النظام وإصابة 20 آخرين، ومقتل سبعة من فصيل أنصار التوحيد.

وكان المرصد قد أفاد يوم السبت الماضي بمقتل 11 من أفراد الجيش السوري جراء هجوم شنه فصيل أنصار التوحيد على معسكر للجيش في ريف إدلب الجنوبي، مما أسفر أيضا عن إصابة 20 جنديا.