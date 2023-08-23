مقتل 17 إرهابيا فى غارة روسية على مقر هيئة تحرير الشام بإدلب

أعلن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، الثلاثاء، مقتل 17 عنصرًا من تنظيم "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقًا)، في غارة جوية روسية على معقل للتنظيم في إحدى قرى محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وكان المركز السوري لحقوق الإنسان أعلن أمس، أن حصيلة قتلى هيئة تحرير الشام جراء ضربات جوية روسية استهدفت فجر الإثنين مقرًا عسكريًا تابعًا للهيئة في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، بلغت 13 قتيًلا.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، فاديم كوليت، في إفادة صحفية: "في 21 أغسطس أسفرت ضربة وجهتها القوات الجوفضائية الروسية إلى معقل لتنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي في قرية فيلون (جنوب غربي محافظة إدلب)، عن مقتل 17 مسلحًا".

وأضاف كوليت: "أنه من بين القتلى قيادات ميدانية رفيعة المستوى مسؤولة عن تخطيط وتنفيذ هجمات ضد قوات نظامية سورية في محافظة اللاذقية".

وتابع: "أن المركز الروسي للمصالحة يدعو مرة أخرى قادة الجماعات المسلحة غير الشرعية إلى وقف قصف مواقع قوات الحكومة السورية ومنشآت البنية التحتية المدنية".

وشدد: "إذا لم تتوقف الاستفزازات، فستستمر الضربات الجوية عالية الدقة للقضاء على المنظمات الإرهابية".