السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لا يفوتك هذا المساء| المصريون يرحبون بانضمام مصر إلى بريكس بطريقة خاصة.. والأهلى يطالب اتحاد الكرة بإعفاء لاعبيه من المشاركة فى معسكر المنتخب

لا يفوتك هذا المساء
لا يفوتك هذا المساء

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار التي تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، يرصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

قافلة بيطرية مجانية لعلاج موشى صغار المزارعين في قرى استصلاح الأراضي بوادي النطرون

نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قافلة بيطرية في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة المواطنين وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة الاهتمام بالقوافل البيطرية لعلاج مواشي صغار المربين.

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بدء توافد الجمهور لحضور فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

بدأ عدد كبير من الجمهور فى التوافد على قلعة صلاح الدين الأيوبي لحضور فعاليات ثاني أيام مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ31 الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

ويشهد اليوم الثاني لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء حضورًا جماهيريًا كبيرًا على غرار أولى فعالياته التي انطلقت أمس الجمعة ورفع مسرح محكى القلعة شعار "كامل العدد".

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المصريون يرحبون بانضمام مصر إلى بريكس بطريقة خاصة

تفاعل كبير من الشعب المصري مع قرار انضمام مر الأخير إلى مجموعة "بريكس"، وهو ما أدى إلى انتشار وسم بعنوان #مصر_في_بريكس، حاملًا العديد من عبارات الترحيب والتفاؤل بهذا القرار الأخير.

في "الدستور" باستخدام عدد من أدوات التحليل قمنا بقياس بعضًا من حجم هذا التفاعل.

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الأهلى يطالب اتحاد الكرة بإعفاء لاعبيه من المشاركة فى معسكر المنتخب

طلب مجلس إدارة النادي الأهلي من اتحاد كرة القدم المصري إعفاء لاعبيه من المشاركة في معسكر المنتخب المقبل.

وأصدر الأهلي بيانًا عبر موقعه الرسمي جاء نصه كالآتي: أرسل النادي خطابًا اليوم للاتحاد المصري لكرة القدم جاء فيه أنه (نظرًا لأن المنتخب الوطني تأهل «والحمد لله» رسميًّا إلى نهائيات الأمم الإفريقية القادمة بغض النظر عن مباراته الأخيرة مع نظيره الإثيوبي يوم 8 سبتمبر، كما أن المباراة التالية للمنتخب يوم 12 من نفس الشهر هي تجربة ودية).

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ابرز التريند هذا الاسبوع الألوان التريندي “بريكس” إعلان بريكس ,تشكيل الاهلي

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