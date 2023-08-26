السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بدء توافد الجمهور لحضور فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

مهرجان القلعة
مهرجان القلعة

بدأ عدد كبير من الجمهور فى التوافد على قلعة صلاح الدين الأيوبي لحضور فعاليات ثاني أيام مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ31 الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

ويشهد اليوم الثاني لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء حضورًا جماهيريًا كبيرًا على غرار أولى فعالياته التي انطلقت أمس الجمعة ورفع مسرح محكى القلعة شعار "كامل العدد".

فايا يونان بعد غنائها فى مهرجان القلعة: "بقى فى خبز وملح بينا"

ويحيي ثاني أيام مهرجان القلعة اليوم السبت في الثامنة مساء اليوم على خشبة مسرح محكى القلعة أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو محمد سعد باشا وبمشاركة الميتزوسوبرانو أمينة خيرت، عددًا من الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منها مختارات من أوبرا كارمن لبيزيه، متتابعة لخاتشاتوريان ورقصات مجرية لبرامز.

ويختتم حفلات اليوم الثاني لمهرجان القلعة في تمام الساعة العاشرة مساء فريق وسط البلد والذي يقدم للجمهور مجموعة متميزة من أعماله الخاصة التى حققت نجاحًا كبيرًا باعتبارها معالجات فنية مبتكرة لقضايا الشباب المعاصر منها عم مينا، هيلا هوب، أرقص مع الدنيا، الجارية والسلطان، مجنون، القاسية، روبابيكيا، نفسي أحبك، قربيلي، تسمحيلي، أنتيكا، آه يالاللي وشمس النهار وغيرها.

 

وانطلقت مساء أمس أولى فعاليات الدورة الـ31 لـمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، وشهد حفل الافتتاح الذي أحياه كل من المطربة السورية  فايا يونان والنجم مدحت صالح حضورًا جماهيريًا ضخمًا ورفع مسرح محكى القلعة شعار "كامل العدد" وكرمت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة والدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية 11 شخصية أثرت في الفن المصري خلال حفل الافتتاح.

مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء

وأهدت إدارة مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الدورة الـ31 إلى الدكتور مصطفى ناجي، رئيس دار الأوبرا الأسبق، وتقام فعاليات المهرجان بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة العامة لتنشيط السياحة.

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IMG_20230825_202814[1]
قلعة صلاح الدين الأيوبي دار الأوبرا المصرية مهرجان القلعة الدولي للموسيقى مهرجان القلعة القلعة

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