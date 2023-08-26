تفاصيل برنامج حفلات اليوم الثانى لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء.. الليلة

ينطلق مساء اليوم السبت ثاني فعاليات الدورة الـ31 لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء والذي تنظمة دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

تفاصيل حفلات اليوم الثاني لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء

ويقام في الثامنة مساء اليوم على خشبة مسرح محكى القلعة حفلان متتاليان الأول لأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو محمد سعد باشا وبمشاركة الميتزوسوبرانو أمينة خيرت عدد من الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منها مختارات من أوبرا كارمن لبيزيه، متتابعة لخاتشاتوريان ورقصات مجرية لبرامز.

والحفل الثاني ينطلق في تمام الساعة العاشرة مساء ويقدمه فريق وسط البلد والذي يقدم للجمهور مجموعة متميزة من أعماله الخاصة التى حققت نجاحا كبيرا باعتبارها معالجات فنية مبتكرة لقضايا الشباب المعاصر منها عم مينا، هيلا هوب، أرقص مع الدنيا، الجارية والسلطان، مجنون، القاسية، روبابيكيا، نفسي أحبك، قربيلي، تسمحيلي، انتيكا، آه يالاللي وشمس النهار وغيرها.

وكرم مساء أمس الجمعة كل من الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور خالد داغر، رئيس الأوبرا خلال حفل افتتاح الدورة 31 من المهرجان نخبة من رواد المجال الذين أثروا الساحة الفنية في مصر والوطن العربي، وشخصيات كان لهم دور بارز في إنجاح الدورات السابقة، هُم: "الدكتور مصطفى ناجي، رئيس دار الأوبرا الأسبق- ومؤسس مهرجان القلعة، تسلمها عنه نجله محمد، اسم الشاعر الكبير الراحل شوقي حجاب تسلمتها عنه نجلته نهلة، اسم الفنان الراحل أحمد منيب تسلمها عنه نجله فتحي منيب، المايسترو عبدالحميد عبدالغفار، الشاعر مجدي نجيب تسلمها عنه فتحي منيب، السوبرانو تحية شمس الدين، المايسترو ناير ناجي، المطربة ريهام عبدالحكيم، المهندس ياسر شعلان-مدير عام الإضاءة بالأوبرا، ابتسام حلمي مدير عام المكتب الفني والتصميمات بالأوبرا، محمد السيد عبدالمقصود- من العاملين بالورش الفنية بالأوبرا".

واستهلت فعاليات حفل الافتتاح الذي أخرجه مهدي السيد، بالسلام الوطني، أعقبه استعراض لإسقاطات ضوئية من تصميم عبدالمنعم المصري وموسيقى تامر غنيم عن القلعة وأهميتها التاريخية، وأحيت المطربة السورية "فايا يونان"، أولى الفقرات الغنائية للمهرجان.

وأعقبها تقديم النجم مدحت صالح، بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم، والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، عددًا من أروع أعماله وأغاني الزمن الجميل.

يُذكر أن الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 14 يومًا، وتُقام فى الفترة من 25 أغسطس، حتى 7 سبتمبر المقبل، وتضم 45 حفلًا متنوعًا.