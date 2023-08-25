الجمعة 25 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مهرجان القلعة.. رئيس الأوبرا: الشركة المتحدة شريك أخذ بأيدينا وأوصلنا للجمهور

الدكتور خالد داغر
الدكتور خالد داغر

وجه الدكتور خالد داغر رئيس دار الاوبرا، التحية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقناة الحياة على عرض حفلات مهرجان القلعة للموسيقي والغناء، في دورته الـ31.

وقال خالد داغر، خلال لقائها الخاص بفضائية "الحياة"، على هامش مهرجان القلعة للموسيقي والغناء، مساء اليوم الجمعة: "نحن ننتظر مهرجان القلعة من السنة للسنة، لأنه مصدر للسعادة، والسعادة التي نراها في وجوه الجمهور تعطينا طاقة عظيمة".

وأضاف: "كل التحية للشركة المتحدة لأنها الشريك اللي خذ بأيدينا ووصلنا للناس وكل الناس شافتنا، وطول الوقت بنعمل المهرجان وليالي جملة ولكن المجهود مش بيبان غير لما يظهر للناس عبر قنوات لها جماهيرية زي قناة الحياة".

وأشار إلى أن المهرجان يستقبل أعداد كبيرة هذا العام ويقدمون في الحفل الوجود التي يحبها الجمهور إضافة إلى تقديم كل دورة نماذج فنية جديدة مثل الفنان وليد توفيق لأول مرة في المهرجان.

رئيس دار الأوبرا المتحدة للخدمات الإعلامية مهرجان القلعة الحياة خالد داغر

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