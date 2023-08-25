مهرجان القلعة.. الكيلانى: الشركة المتحدة توصل أنشطة وزارة الثقافة للجمهور

وجهت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقناة الحياة على الدعم المقدم لأنشطة الوزارة.

وقالت نيفين الكيلاني، خلال لقائها الخاص بفضائية "الحياة"، علي هامش مهرجان القلعة للموسيقي والغناء، مساء اليوم الجمعة: "البروتوكول الموقع بين وزارة الثقافة والشركة المتحدة فرق كتير في الانتشار والإقبال على أنشطة الوزارة بشكل عام".

وأضافت: "الدعم لم يقتصر علي حفلات الأوبرا ولكن كل الفعاليات التي تقوم بها وزارة الثقافة، وبتكون الشركة المتحدة شريك أساسي فيها، والتي توصل للجمهور ماذا تقدم وزارة الثقافة".

وتابعت: "نقل الحفلات علي الهواء مباشرة، جعل الجمهور يري ماذا تفعل الوزارة، وأن بنتز الفرصة لتوجيه الشكر للشركة المتحدة".