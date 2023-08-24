رئيس دار الأوبرا: الشركة المتحدة أحدثت نقلة مهمة فى مهرجان القلعة

كشف خالد داغر، رئيس دار الأوبرا، عن كواليس الدورة الـ13 من مهرجان القلعة للموسيقي والغناء.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس: "كل القائمين على الحفل بيكونوا منتظرين هذه المحطة لمقابلة أجمل جمهور بيفرح والقائمين على دار الأوبرا جميعًا مستمتعين من فرحة الجمهور".

وأضاف: "كل مصر والدول العربية ينتظرون مهرجان القلعة وفي تسابق بين الفنانين لتقديم فقرات بالمهرجان والشركة المتحدة للخدمات الاعلامية لها دور في تحقيق هذه الانتشار، والحفلات والمهرجانات إن لم يكن لها ذراع قوي اعلامي هنبقى بنعمل حاجات كويسة ولكن محدش يشوفها ولكن بمجرد نقل الحفلات على الهواء العالم كله بيشوفنا".